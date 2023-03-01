Se desarrollaron con normalidad las ferias paipperas en la ciudad capital

En una jornada fresca, los consumidores asistieron abrigados a hacer sus compras desde horas tempranas.

Las ferias del Instituto PAIPPA se desarrollaron con normalidad este viernes 26 en sus tres puntos de venta en la ciudad de Formosa, ofreciendo a los consumidores una variedad de productos frutihortícolas. Como es habitual, durante la mañana fue la jornada de comercialización en el Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos 1200; y en el playón del organismo en calle Padre Grotti 1040 en el barrio Don Bosco. Como también en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

En ese contexto, Zully Zabala, del Área de Comercialización del organismo, expuso a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que también el equipo del Área de Valor Agregado en el Polideportivo La Paz preparó de menú en esta oportunidad “una sopa de verduras, utilizando los productos de la feria”. En efecto, la receta integró “remolacha, acelga, espinaca y otras hortalizas más”, indicó.

El objetivo de esta actividad, donde se enseña a cocinar platos exquisitos, típicos de la zona, es compartir esta experiencia culinaria con las personas que se acercan al lugar a hacer sus compras, resaltó, agregando que la jornada de comercialización “se abrió a las 6”, donde se contó con “feriantes de distintas partes del interior”.

En ese marco, principalmente exhibieron una importante “producción de verdeo fresco y a precios económicos”, por ejemplo, “desde acelga, perejil, orégano, etcétera”; y mencionó también mandioca y batata muy ricas, así como pomelo y limón. Asimismo, huevos caseros, queso criollo de elaboración artesanal, así como otros productos que ya son habituales en estos espacios gestionados por el Gobierno de Formosa, a través de los cuales se impulsa la producción primaria local.



