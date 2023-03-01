Festival de Yoga: clases, meditación y actividades para toda la familia

Con una propuesta orientada al bienestar físico y emocional, el sábado 27 se llevará adelante el Festival de Yoga, una actividad libre y gratuita que reunirá distintas disciplinas, clases guiadas y espacios de meditación abiertos a toda la comunidad.

Organizada por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, la jornada se desarrollará desde las 9:30 horas en el estacionamiento del Paseo Ferroviario y contará con la participación de diferentes profesores e instructores que ofrecerán experiencias vinculadas al yoga y las terapias de relajación.

Las actividades comenzarán con un mantra de iniciación y saludo al sol, dando apertura al encuentro. Luego, el cronograma continuará con propuestas de distintas modalidades.

A las 10 horas, se realizará una clase a cargo de Mari, con prácticas de Hatha Yoga y Kundalini Yoga. Más tarde, desde las 11 horas, será el turno de Marcelo, quien brindará una sesión de Yoga Integral.

La profesora Luz Gallardo comentó: “vamos a estar celebrando el IV Festival por el Día Internacional del Yoga y Bienestar que fue el 21 de junio. Así que en esta oportunidad lo vamos a estar celebrando mañana sábado 27 de 9 a 13 horas acá en el playón del predio del Paso Fernando”.

“Contaremos con diferentes disertantes, profes de yoga brindando diferentes especialidades de la práctica para que puedan conocer que el yoga realmente es para todos. Va a haber desde Hatha Yoga, Kundalini Yoga, yoga integrativo, vamos a hacer yoga en familia, así que pueden venir desde los más peques de la familia hasta los más grandes. Va a haber yoga para adultos, de tercera edad y también Power yoga, y cerramos con una sesión de cuencos de cuarzo y una sorpresa con sitar que va a estar a cargo del músico Juan Honorio. Y que es justamente un instrumento muy típico de la India y él es uno de los grandes músicos que lo toca acá”, agregó Gallardo.

“Está toda la familia invitada a que pueda acercarse al cuarto Festival de Yoga y de Bienestar acá en el paseo del predio Municipal del ferroviario de 9 a 13 horas. Van a ver también emprendedores con artículos naturales, también van a ver rondas de conversación a cargo de Social Therapy Club, va a estar la Doctora María Zorrilla con Ayurveda para que puedan hacerle alguna consulta, para que puedan acercarse, conocer acerca de esta práctica tan milenaria y que tan bien nos hace”, cerró.

El encuentro también incluirá una propuesta pensada para compartir en grupo con “Yoga para la Familia”, prevista para las 12 horas. Posteriormente, a las 12:30 horas, Luz encabezará una clase de Power Yoga.

Como cierre de la jornada, a las 13 horas, se desarrollará una actividad de meditación y terapia sonora con cuencos y sitar, a cargo de Juan Honorio y Luz, combinando sonidos e instancias de relajación.

Desde la organización recomendaron a quienes participen asistir con, manta y botella de agua para mayor comodidad durante las actividades.



