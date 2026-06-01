Comenzó la Diplomatura Universitaria en POCUS aplicada a la Enfermería

Es una propuesta académica destinada a fortalecer las competencias de los profesionales de enfermería.

En una iniciativa conjunta entre el Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón” y la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), dio inicio la Diplomatura Universitaria en POCUS aplicada a la Enfermería: Ultrasonografía Clínica para la Valoración y Procedimientos Seguros, una propuesta académica destinada a fortalecer las competencias de los profesionales de enfermería mediante la incorporación de herramientas innovadoras para la práctica asistencial.

La capacitación está orientada al desarrollo de conocimientos teóricos y prácticos en ultrasonografía clínica aplicada a enfermería, con énfasis en áreas de gran impacto en la atención de los pacientes, como la valoración vesical, el protocolo FAST, la evaluación vascular y pulmonar.

Este primer encuentro marcó el inicio de una serie de jornadas de formación que permitirán a los participantes adquirir habilidades fundamentales para la utilización del ultrasonido como herramienta de apoyo en la toma de decisiones clínicas y en la realización de procedimientos más seguros, precisos y eficientes.

Durante la apertura de la diplomatura se llevaron a cabo dos conferencias. La primera, titulada “Aspectos básicos y física del ultrasonido”, estuvo a cargo del doctor Rubén González, quien abordó los principios fundamentales del funcionamiento de esta tecnología y su aplicación en el ámbito asistencial. Posteriormente, el licenciado Juan Figueroa disertó sobre “Evidencia de POCUS en Enfermería”, destacando la importancia de esta herramienta en la práctica profesional y los beneficios que aporta en la valoración clínica y el cuidado de los pacientes.

La diplomatura busca promover la actualización profesional continua, incorporando nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar la calidad de atención y la seguridad de los pacientes, fortaleciendo además el rol de enfermería dentro de los equipos interdisciplinarios de salud.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de formación académica de excelencia que permitan acompañar los avances de la práctica clínica y responder a las necesidades actuales del sistema sanitario.







