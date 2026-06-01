Recuperaron una bicicleta y una motocicleta en distintos procedimientos

• Los operativos fueron llevados a cabo en la ciudad de Clorinda y en la localidad de San Francisco del Laishí

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana de Clorinda recuperaron una bicicleta de 110 cilindradas; mientras que integrantes de la Comisaría Misión Laishí secuestraron una motocicleta Zanella ZB y detuvieron a un sujeto.

El primer procedimiento se concretó en la segunda ciudad, tras una denuncia de un vecino, que permitió interceptar al individuo que se desplazaba en una bici con similares características a la denunciada como sustraída.

Al advertir la presencia policial, el malviviente abandonó el rodado y se fugó hacia una zona de malezas del barrio San Miguel.

Luego, el propietario reconoció la bicicleta como suya, se procedió a su secuestro y se iniciaron las actuaciones, con la intervención del personal de la Policía Científica.

Por otra parte, en San Francisco del Laishí, policías de la comisaría de esa localidad realizaron un amplio operativo que permitió recuperar una motocicleta que desconocidos se llevaron del frente de una casa particular.

Tras la denuncia del caso, se alertó a los puestos de vigilancia de la jurisdicción y los policías del Destacamento Presidente Yrigoyen demoraron a dos jóvenes que se dirigían hacia Villafañe en una moto con características similares a la buscada.

Tras las verificaciones pertinentes y el reconocimiento del rodado por parte del damnificado, se procedió al secuestro del vehículo y al traslado de los involucrados hasta la dependencia policial, en compañía del padre de uno de ellos, para continuar con las diligencias legales. (Con fotos)

LAGUNA BLANCA

Detuvieron a un hombre y recuperaron objetos sustraídos

• Fue en el marco investigativo de una causa judicial por robo

El personal de la Comisaría Laguna Blanca detuvo a un joven de 26 años y recuperó la totalidad de los bienes sustraídos de una vivienda deshabitada, ubicada en la intersección de las calles Belgrano y Rivadavia de la mencionada localidad.

La investigación se inició tras la denuncia realizada por un ciudadano, quien advirtió movimientos sospechosos en una casa.

Al verificarse el inmueble, se constató la sustracción de diversos elementos del hogar: un lavarropas, una cocina, un motor de heladera, un lavatorio con pedestal y un inodoro, por lo que de inmediato se dio intervención al personal policial.

A todo esto, efectivos de la Brigada Investigativa de la dependencia y personal de Policía Científica realizaron una inspección técnico-científica en el lugar del hecho y establecieron la identidad del sospechoso.

Después aprehendieron al sujeto sindicado como presunto autor del hecho, además del secuestro de la totalidad de los objetos denunciados como sustraídos.

El detenido fue notificado de su situación legal y permanece alojado a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.(Con foto)







