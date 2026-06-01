Juárez: Desbarataron tres centros de venta de drogas

• Secuestraron marihuana, cocaína, dinero, celulares, balanza, equipos informáticos y tres motocicletas.

Investigadores de la Delegación Drogas Peligrosas de Ingeniero Juárez detuvieron a dos hombres, retuvieron a un adolescente y desarticularon tres puntos de distribución de estupefacientes, que operaba bajo la modalidad conocida como “delivery”, tras allanamientos en el barrio Matadero de la mencionada localidad.

Los procedimientos se realizaron en la mañana del jueves último, en tres domicilios ubicados sobre la avenida Degen.

Como resultado de las tareas investigativas y los elementos probatorios reunidos por la Policía, la jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Dra. Gabriela Soledad Plazas, ordenó los allanamientos.

Durante las requisas, los policías secuestraron 57 envoltorios con marihuana confeccionados para la venta, que hacen un total de 500 dosis umbrales, dos envoltorios con cocaína de las que se pueden obtener 25 dosis, más de 490.000 pesos, nueve teléfonos celulares, una balanza, equipos informáticos, elementos de corte, fraccionamiento y acondicionamiento de la droga y tres motocicletas empleadas para la distribución.

En el lugar también se concretó la detención de dos hombres que fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, mientras que un adolescente investigado fue entregado a sus familiares en carácter de guarda tutelar.

El operativo contó con la colaboración de integrantes del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y las dependencias bajo la jurisdicción de la Unidad Regional Seis, quienes brindaron seguridad externa durante el procedimiento. (Con foto)















