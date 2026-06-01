En nuevo operativo, secuestraron mercaderías valuadas en 39 millones de pesos por infracción aduanera

• Fue durante un control de carga efectuado por personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial en el barrio Virgen del Carmen

Efectivos de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron en el Control Acceso Sur del barrio Virgen del Carmen una importante cantidad de mercaderías por presunta infracción aduanera.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 00:45 horas, durante la inspección de la carga de un medio de transporte perteneciente a una empresa de encomiendas.

Allí se constató la existencia de diversos elementos de origen extranjero cuya documentación resultó insuficiente para acreditar su legal ingreso al país.

Entre las mercaderías secuestradas se contabilizaron 700 gruesas de cigarrillos, 12 cubiertas, 10 cocinas, 32 llantas de aleación, un paragolpes para camioneta, dos lavarropas automáticos y 15 cajas que contenían seis anafes eléctricos cada una.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, el avalúo total de los elementos incautados asciende a unos 39 millones de pesos.

El caso fue comunicado al auxiliar fiscal de turno, quien dispuso la confección de las actuaciones; mientras que las mercaderías quedaron a disposición de la Justicia Federal.