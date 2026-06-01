Recuperaron dos motocicletas y evitaron la sustracción de otra

• La presencia de la Policía en los barrios y el trabajo de cercanía con los vecinos favorecen el rápido esclarecimiento de los ilícitos

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron en cuestión de horas una Honda Twister y dos Yamaha: una Crypton y la otra XTZ durante trabajos de prevención e investigación.

El primer caso se registró en la madrugada de este miércoles, cuando uniformados de la Comisaría Seccional Cuarta realizaban recorridas preventivas por las calles internas del barrio 2 de Abril y advirtieron que dos sujetos intentaban robar una Honda Twister.

Al verse descubiertos, los malvivientes se dieron a la fuga en otra moto.

La segunda intervención estuvo a cargo de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales en el marco de tareas investigativas por la sustracción de una Yamaha Crypton.

Los investigadores observaron que un individuo circulaba en una moto con similares características por la Ruta Provincial N° 2, camino a Mojón de Fierro, acompañado de otro sujeto que se desplazaba en una Yamaha XTZ.

Al verse descubiertos, los dos conductores abandonaron las motos y se dieron a la fuga hacia la zona de monte, a la altura del sector conocido como “Brete Cué”.

De inmediato se realizaron las tereas de verificación de los rodados y se constató que tenían pedido de secuestro activo en distintas causas judiciales; mientras siguen las tareas investigativas para detener a los autores de los ilícitos, a fin de ponerlos a disposición de la Justicia provincial.