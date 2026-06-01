La coordinación de la Policía de Formosa localizó en Buenos Aires a hombre buscado en Paraguay

• La Policía de la Provincia de Formosa, a través de las tareas de coordinación e intercambio de información con fuerzas de seguridad de otras jurisdicciones, logró contribuir a la localización de un hombre de 83 años que era intensamente buscado en la República del Paraguay.

En el marco de las diligencias realizadas, personal de la policía de la provincia de Formosa, a través de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, mantuvo comunicación telefónica con autoridades de la misma área de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a quien se le informó sobre la búsqueda urgente del ciudadano Guillermo Pini, de 83 años de edad, quien era requerido por las autoridades paraguayas y que, conforme a los datos obtenidos mediante relevamientos efectuados, habría arribado a esa ciudad durante la jornada anterior.

Posteriormente, desde la División Búsqueda de Personas de La Plata se informó que el ciudadano Guillermo Pini fue localizado en dicha ciudad en perfecto estado de salud.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Primera de La Plata, mientras que las autoridades policiales de esta provincia mantuvieron contacto con la Policía de la República del Paraguay y coordinaron la realización de una videollamada con familiares del hombre hallado.

Asimismo, se continúa trabajando de manera conjunta con las autoridades judiciales y policiales intervinientes para llevar adelante las diligencias correspondientes y garantizar el reencuentro del ciudadano con sus seres queridos.

La Policía de Formosa destaca la importancia del trabajo articulado y la cooperación entre instituciones de seguridad de distintas jurisdicciones y países, lo que permitió obtener una rápida respuesta y un resultado positivo en la búsqueda de esta persona.