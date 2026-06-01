La Policía frustró el robo de una mochila con dólares y atrapó a un colombiano

• La víctima fue citada por malvivientes para una presunta compra de la divisa norteamericana

Efectivos de la Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana y secuestraron una mochila que contenía billetes en dólares, en el barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho se registró el martes último, en un alquiler temporario ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen al 300, donde la víctima pactó mediante WhatsApp una operación de cambio de dólares y fue citada en ese lugar.

Según la denuncia, al ingresar a uno de los departamentos fue sorprendido por varios sujetos, lo redujeron por la fuerza, intentaron sustraerle una mochila y lo amenazaron con un arma blanca.

Durante el forcejeo, los agresores se apoderaron de una billetera con dinero en efectivo, tarjetas bancarias, documentación personal y otros objetos de valor.

En ese momento, policías que patrullaban la zona advirtieron movimientos sospechosos y escucharon pedidos de auxilio, lo que activó de inmediato un operativo que derivó en la detención de uno de los involucrados, que recibió atención médica en el Hospital Central por lesiones sufridas durante el forcejeo y después fue trasladado hasta la dependencia policial.

A todo esto, el propietario del alquiler aportó registros fílmicos, constancias de alquiler y datos relacionados con la reserva realizada, información que pasó a integrar la investigación.

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Policía Científica, que realizó la inspección ocular, documentación fotográfica y levantamiento de distintos indicios, entre ellos huellas, restos de vidrio, fibras textiles y rastros papilares.

Además, en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Deán Funes, se secuestró un par de zapatillas marca Adidas que podría estar vinculada al hecho.

El personal especializado de la División Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales continúa las tareas investigativas para identificar y detener al resto de los implicados.

Por el caso, se inició una causa por “Robo a mano armada en poblado y en banda, robo y daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Guillermo Omar Caballero.