Reclaman extiendan beneficio de rebaja de impuestos a combustibles

La Comisión de Presupuesto y Hacienda proyecta establecer un beneficio del 100% de reducción de impuestos a los combustibles líquidos para las Provincias del Sur y tan solo un 50% para el resto del País, lo cual, deviene absolutamente injusto y recrea nuevas asimetrías estructurales. En definitiva, el combustible se consolida como una de las variables centrales que explican la presión sobre los precios y el bolsillo de los argentinos que vivimos en el Norte Grande-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, en Argentina, durante junio de 2026, la carga impositiva representa aproximadamente entre el 35% y el 36% del valor total de un litro de nafta en el surtidor. Por otra parte, añadió que, el Gobierno Nacional oficializó mediante el ⁠Decreto Nº 405/2026, postergar hasta el 1 de julio de 2026 la aplicación plena de los incrementos por inflación -correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026- en los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), lo que ocasionará nuevos y fuertes aumentos en las naftas y el gasoil. En atención a que la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, a cargo de Agustín Aníbal Monteverde, se va a tratar un Proyecto de Ley que busca establecer un régimen diferencial del 100% de reducción en los impuestos a los combustibles líquidos para la Región Patagónica, impulsado por el Senador José María Carambia Expte. N° 917/26, limitando dicho beneficio únicamente a las Provincias de la Región Sur del País y limitando el citado solo a un 50% para el resto de las jurisdicciones, desde el Organismo de la Constitución, si bien se adhirió a los principios de "Federalismo Energético" y compensación por asimetrías estructurales expuestos en la iniciativa, consideraron como un acto de estricta justicia nacional que las Provincias del Norte Argentino y especialmente Formosa comparta idénticos beneficios. Los fundamentos del requerimiento se fundan en: * Inexistencia de Red de Gas Natural: A diferencia del sur del país, Formosa carece de una red de gas natural domiciliaria e industrial integrada que cubra de manera eficiente a su población. Esto obliga a que los habitantes y fundamentalmente los sectores productivos dependan de los combustibles líquidos y el gas envasado en garrafas, encareciendo drásticamente el costo de vida y de producción. * Asimetrías Climáticas Extremas: Si bien la Patagonia sufre el frío extremo, nadie puede negar que Formosa experimenta temperaturas veraniegas rigurosas y prolongadas, que demandan un consumo eléctrico altísimo para poder convivir con las mismas y también, la conservación de alimentos. Tal es así que, en el Departamento Patiño de la Provincia, se hallan localidades consideradas las más agobiantes, en cuanto al calor, en el país; con temperaturas promedio, en verano, del orden de los 50º C, llegándose en los últimos periodos anuales a picos cercanos a los 60º C de sensación térmica. Es aquí, donde los combustibles líquidos deben alimentar los sistemas de transporte y logística que sostienen la subsistencia de las personas, como así también los procesos productivos de la zona. * Distancias Críticas a Centros de Consumo: Formosa se encuentra en un extremo geográfico del país, a más de 1.000 kilómetros de los principales centros de abastecimiento, refinerías y comercialización. El flete terrestre, en ningún otro punto del país, impacta tanto y de forma tan directa y desproporcionada en el precio final de los alimentos, medicamentos y bienes básicos, generando una inflación estructural focalizada en la Provincia que castiga a los sectores más vulnerables. * Vulnerabilidad Socioeconómica: Un subsidio impositivo al combustible en el norte tendría un gran impacto social y redistributivo directo mucho más urgente que en regiones que se ufanan de tener un PBI per cápita más elevado, funcionando como una herramienta no solo de compensación de asimetrías, como así también de fomento del consumo y la producción. * Competitividad en Fronteras: Como provincia fronteriza, Formosa compite diariamente con las economías y los precios de combustibles del Paraguay. La alta carga impositiva local fomenta los desequilibrios en las balanzas comerciales con el país vecino, las cuales a la postre resultan nocivas para las economías regionales, en su conjunto. * Costos de Producción Primaria: El motor económico de Formosa se basa en la agricultura, la ganadería y el sector forestal. Todas estas actividades dependen enteramente del gasoil para el funcionamiento de maquinarias y el traslado de materias primas, por lo que la exención total, sobre dicho insumo reactivaría un sector fuertemente golpeado desde hace años. En consecuencia y entendiendo que el federalismo no debe ser un concepto discursivo, sino una práctica correctora de desigualdades territoriales, se solicitó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que, al momento de dictaminar sobre el proyecto antes citado, se incorpore formalmente a las Provincias del Norte y especialmente a Formosa dentro del esquema de exención impositiva total y equivalente al previsto para las provincias del sur argentino.



