Automovilista provocó dos siniestros viales y terminó detenido

• El individuo circulaba bajo los efectos del alcohol. Primero atropelló a un motociclista y después chocó dos camionetas estacionadas

Efectivos de la Comisaría Seccional Octava, con la colaboración de otras dependencias policiales, intervinieron en dos siniestros viales protagonizados por el conductor de un automóvil Ford K en distintos sectores de esta ciudad.

El primer hecho ocurrió el domingo último, alrededor de las 15:40 horas, en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y calle Quinta del barrio Sagrado Corazón, donde los policías constataron que un auto atropelló una moto y se dio a la fuga.

A raíz del siniestro, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones, por lo que fue asistido por personal del SIPEC y trasladado al Hospital Central.

En el lugar se realizaron las actuaciones procesales, con la intervención de los integrantes de la Policía Científica y de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, quienes colaboraron con la regulación del tránsito.

Minutos después, los uniformados del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Siete acudieron a otro siniestro vial registrado en la intersección de las calles O’Higgins y Segunda del barrio 12 de Octubre, donde el mismo Ford K chocó contra dos camionetas estacionadas y provocó daños materiales.

De inmediato, el personal de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini arribó al lugar; mientras que la prueba de alcohotes realizada por integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial al automovilista dio positivo.

A todo esto, el infractor fue trasladado a la dependencia, se lo notificó de su situación procesal y el automóvil quedó secuestrado, a disposición de la Justicia provincial.