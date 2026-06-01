Primera Jornada y Muestra Anual de Producción Científica en el Hospital de Alta Complejidad

El objetivo fue promover el intercambio de conocimientos, visibilizar el trabajo de investigación que se desarrolla en la institución y fortalecer la cultura científica.

En el Hospital de Alta Complejidad (HAC) de Formosa se llevó a cabo la Primera Jornada de Producción Científica y Muestra Anual de Producción Científica.

La actividad reunió a profesionales de distintas áreas del nosocomio en un espacio especialmente pensado para compartir experiencias, proyectos, investigaciones y resultados que reflejan el compromiso cotidiano con la generación de conocimiento y la mejora continua de la atención sanitaria.

Durante la jornada, 17 servicios de la institución presentaron sus trabajos, exponiendo los avances alcanzados en diferentes áreas de la medicina y las ciencias de la salud. Las disertaciones permitieron dar a conocer iniciativas de investigación, experiencias asistenciales y proyectos innovadores desarrollados por los equipos de trabajo del HAC.

El evento fue organizado por el Servicio de Docencia e Investigación, área que impulsa permanentemente acciones orientadas a fortalecer la formación profesional, la producción científica y la investigación aplicada en salud.

Desde la institución destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro y difusión, que permiten compartir conocimientos, fomentar el trabajo interdisciplinario y poner en valor el esfuerzo de los profesionales que contribuyen diariamente al crecimiento científico y académico del hospital.

La realización de esta primera edición marca un paso significativo en la consolidación de una cultura de investigación y producción científica dentro del Hospital de Alta Complejidad, reafirmando su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo permanente de la medicina, destacaron desde el nosocomio.



