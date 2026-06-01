Expo Ingeniería Formosa: Desarrollaron un seminario sobre innovación en salud

Expositores locales y expertos nacionales presentaron desarrollos tecnológicos aplicados a la medicina en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. El evento puso de relieve el potencial de Formosa para generar soluciones a medida en conectividad y robótica hospitalaria.

Este viernes 12, el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa fue sede del seminario “Experiencias de Innovación en Salud”. El encuentro, organizado en el marco de la 2a Expo Ingeniería Formosa 2026, congregó a profesionales, investigadores y estudiantes enfocados en la aplicación del conocimiento local para resolver las demandas de la comunidad en materia sanitaria y tecnológica.

Al respecto, el ingeniero Lino Princich, director de Investigación de Vinculación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, enfatizó el valor del “conocimiento propio” frente a las tendencias globales de dependencia externa.

Señaló que esta actividad, que coincide con el Mes de la Ingeniería 2026, “es muy importante porque nos vienen a visitar y nos permiten mostrar nuestros trabajos y que la comunidad formoseña se haga dueña de los conocimientos aquí desarrollados desde el área de ingeniería”.

El funcionario explicó que la apuesta por la producción local posee un impacto directo en la generación de empleo genuino, al sostener que “cuando compramos un producto formoseño o nacional o vendemos un servicio formoseño, estamos vendiendo y proveyendo a nuestra gente trabajo de formoseños. No es lo mismo importar una solución tecnológica que desarrollar la solución tecnológica a medida”, indicó.

“Esa es la manera en que la sociedad debe ir revalorizando la producción del conocimiento y la importancia del conocimiento local en busca de una soberanía tecnológica”, remarcó el ingeniero Princich.

Respecto al desarrollo tecnológico de la provincia, el funcionario explicó que “el conocimiento científico se transfiere al entramado social y comercial” explicando que “esto obedece a una planificación de Gobierno que estaba claro desde que se inició su concepción y que fue cumpliendo paso a paso cada uno de los eslabones para lograr hoy y ver el producto”, ponderó.

“Nuestro gobernador Gildo Insfrán en eso tuvo mucha claridad”, aseguró y agregó: “Él presentó una planificación estratégica para el desarrollo de todo el territorio provincial, para que todos los formoseños tengan la igualdad de oportunidades para lograr la justicia social”.

Y afirmó que “la igualdad de oportunidades es igualdad de acceso al conocimiento, salud, comunicación, seguridad”.

Asimismo, Princich puso de relieve el esfuerzo presupuestario que realiza Formosa para mantener el financiamiento en el sector científico en un contexto nacional adverso. “En estos momentos difíciles, con restricciones presupuestarias, se sigue invirtiendo en ciencia y tecnología”, valoró.

“Sabiendo que los recursos son escasos, nuestro Gobernador sigue invirtiendo y priorizando el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la provincia de Formosa como una política de Estado y de desarrollo”, concluyó.

Por su parte, César Ramírez, titular de Ingeniería Biomédica, una empresa formoseña de equipamiento médico, puntualizó que “somos una empresa formoseña con más de 20 años de trayectoria, involucrados en mejorar la salud de los formoseños y, en este caso en particular, traemos propuestas en conectividad y robótica”.

Además, indicó que “la incorporación de estas tecnologías mejora muchísimo la calidad, la exactitud y todos los indicadores cotidianos en el ámbito de la salud”, marcando que “aporta certidumbre y optimiza los costos, ayudando ampliamente a que la atención médica sea cada vez mejor”.

Finalmente, valoró que “en el Polo Científico encontramos las puertas abiertas. Quienes están al frente son colegas del ámbito técnico; ellos están desarrollando lo mismo que nosotros, pero en otra escala, por lo que nos complementamos perfectamente”.



