Nación y Formosa acuerdan desarrollar el Programa Nacional de asistencia a Víctimas de Trata de Personas





El acuerdo dotará a la provincia de asistencia técnica, capacitación y protocolos unificados de protección.

El Ministerio de Justicia de la Nación y el Gobierno de Formosa firmaron un acuerdo, mediante la cual la provincia se incorpora formalmente al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas.

La firma del Acta se realizó este viernes 12 de junio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo encabezada por el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel Gonzalez, quien actuó como referente jurisdiccional en materia de asistencia a víctimas de trata.

También participaron de la jornada el subsecretario de Política Criminal, Emiliano Méndez Ortiz, y el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone.

“Como es política de Estado, Formosa continuará en el ámbito provincial las acciones previstas por el programa para el abordaje de los casos”, explicaron desde el Ministerio de Gobierno de Formosa.

También, señalaron que, se prevé la articulación con organismos nacionales para la derivación y seguimiento de situaciones vinculadas al delito de trata de personas.

En este sentido, cabe destacar que el acto se enmarca en las acciones que la Formosa viene desarrollando en materia de acompañamiento y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la protección de derechos y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

“La provincia, que desde hace años sostiene políticas públicas orientadas a la protección de derechos y el acompañamiento integral a personas en situación de vulnerabilidad, fortalecerá el trabajo articulado para continuar brindando asistencia y ampliando herramientas de acompañamiento e inclusión”, aseguraron.

En tal sentido, además del aporte técnico y los aspectos de capacitación que brindará el Estado nacional, “es relevante la asistencia económica a las víctimas para lograr la restitución de derechos y facilitar su reinserción social y laboral”, marcaron.



