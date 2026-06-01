Primera Expo Motor: Un Impulso Necesario para el Sector

La reciente edición de la Primera Expo Motor en el Paseo Ferroviario, organizado por la Municipalidad capitalina, ha dejado un balance sumamente positivo, consolidándose como un espacio estratégico de reactivación para un sector que atraviesa un momento complejo debido a la situación económica actual.

De acuerdo a datos proporcionados por responsables de la organización, el evento logró convocar a una gran diversidad de actores locales, permitiendo una sinergia vital entre comerciantes y el público formoseño, logrando un alcance significativo con resultados tangibles para los participantes.

En cuanto a ventas y operaciones, se concretaron alrededor de 30 ventas directas de vehículos (incluyendo unidades 0km y señas), además de un volumen cercano a las 200 ventas en los rubros de autopartes, herramientas y repuestos. Más allá de las ventas inmediatas, el valor agregado estuvo en la captación de clientes; muchos comercios destacaron que su principal objetivo era darse a conocer y lograr posicionamiento de marca, meta que cumplieron con éxito gracias a la masiva afluencia.

La Expo dejó una base de datos invaluable para los empresarios, ejemplo de ello son los 10 vendedores de Giuliano Motos, quienes agendaron alrededor de 15 contactos cada uno para trabajar a futuro, o las numerosas consultas que las concesionarias continúan gestionando esta semana. El evento atrajo incluso consultas de clientes extra provinciales (provenientes de Chaco y Corrientes), demostrando el potencial regional de este tipo de convocatorias.

Finalmente, los participantes manifestaron un profundo reconocimiento hacia la organización, liderada por el Intendente Jorge Jofré y la Subsecretaría de Deportes, Cultura y Turismo del Municipio, despertando interés en varios comercios para participar en una futura segunda edición, reafirmando la importancia de estos espacios municipales como motor de dinamismo para la economía local.



