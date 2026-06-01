La comuna capitalina accionó en distintos frentes para la puesta a punto de servicios

Equipos de trabajo conformado por operarios comunales y cooperativistas, emplazaron este jueves camiones y máquinas del municipio a distintos sectores de la ciudad, para tareas de recomposición de calles, mantenimiento de desagües pluviales y limpieza general, acciones todas a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna.

Motoniveladoras al mando de efectivos, se adentraron a las calles del B° San Juan Bautista para la ejecución del perfilado, tarea que tuvo su réplica en arterias del B° 20 de Julio, mientras que trabajos de cuneteo se concretaron en los barrios República Argentina y Eva Perón, en este último de modo manual, y en ambos de manera mecánica.

Por último, otras intervenciones relativas al mantenimiento del drenaje urbano se llevaron adelante en los barrios Namqom y Virgen del Rosario, en el primero con cuneteo mecanizado, y en el último con cuneteo manual con carga directa, limpieza de cruce de calles y cámaras de desagües pluviales.















