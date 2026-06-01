La entrega de cajas alimentarias realizada en el Namqom fue acompañada por una frazada

Se trata de una política pública del Gobierno de Formosa que siempre en esta época del año refuerza esta cobertura para las familias de comunidades originarias de toda la geografía provincial.

Dentro del Programa Alimentario Provincial para Comunidades Aborígenes de Formosa, en la mañana de este jueves 25 se realizó con normalidad la entrega de los módulos a familias originarias de la comunidad del barrio Namqom de la ciudad de Formosa.

En este operativo ejecutado por el Ministerio de la Comunidad, el cual acompañaron, además, un equipo del Área de Nutrición del Plan Provincial Alimentario Nutrir, autoridades del Instituto de Comunidades Aborígenes, al igual que el legislador justicialista Pablo Sosa y referentes territoriales de la zona; dadas las bajas temperaturas, se dispuso también una frazada para cada familia.

Dándose cumplimiento con este apoyo nutricional, se repartieron en total alrededor de 2500 cajas alimentarias, indicó a AGENFOR el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, el doctor Gabriel Alcaraz, quien resaltó que “siempre en la mitad del año, en época de frío, el Gobierno de Formosa brinda a las familias frazadas para hacer frente a las bajas temperaturas”.

A través de esta política pública se abarca a todas las comunidades originarias de la provincia, subrayó, al tiempo que marcó que este componente nutricional resulta fundamental, y más aún “en momentos de crisis, ajuste y crueldad del Estado nacional que lo desfinanció”.

Es decir que así como otros programas nacionales, éste fue eliminado por el Gobierno del presidente Javier Milei, ante lo cual “el gobernador Gildo Insfrán decidió su continuidad” mediante el Ministerio de la Comunidad.

Esa cartera la realiza “a partir de un trabajo que no se detiene en ningún momento”, enfatizó, “ya que mientras la entrega se hacía en el Namqom, otro equipo preparaba las próximas rondas. “Es decir que, a medida que se culmina, ya se va planificando nuevos repartos”, robusteció.

Desde el Plan Nutrir, su coordinadora Anahí Santander informó en qué consistió la tarea que llevó adelante el área de Nutrición con su equipo de nutricionistas, con la intención de ofrecer información acerca de “cómo mejorar la alimentación”.

Asimismo, se recepcionaron también las consultas de los beneficiarios. Del mismo modo, brindaron estrategias que complementen los productos que contienen estas cajas a los fines de organizar una alimentación saludable, recalcó la funcionaria.

En definitiva, esta tarea fue netamente informativa y de asesoramiento que versó sobre los alimentos y cómo seguir una dieta equilibrada.

Por su parte, Catalino Sosa, director de la etnia Toba del ICA, sostuvo que este trabajo del Gobierno de Formosa en las comunidades originarias “es constante, los 365 días del año”, ya que se trata de un “importante beneficio”.

Puesto que “el módulo alimentario hoy, en un contexto nacional difícil que atraviesa el país”, resulta fundamental, el cual “por decisión política de nuestro gobernador Gildo Insfrán en Formosa es sostenido con recursos provinciales”.

En otro orden, informó que días pasados recorrieron el interior; específicamente, visitaron comunidades de la ciudad de Clorinda, Bartolomé de las Casas, Ibarreta, tanto tobas como de las otras etnias. “Entonces para nosotros esto es algo importantísimo”, volvió a remarcar, y acentuó que “el Estado presente” que posee Formosa también dispuso por el frío la entrega de una frazada.

En agradecimiento a esta medida, aseguró que las familias originarias “se sienten contenidas y respaldadas por el Gobierno provincial”, que lleva adelante esta asistencia “a miles de formoseños de nuestras comunidades indígenas”, realzó.



