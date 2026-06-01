Por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, se realizó una jornada de concientización

La propuesta buscó generar un espacio de reflexión y concientización sobre el trabajo infantil como una vulneración de derechos, reconociendo el impacto que genera en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la valoración de la educación, el juego y el acceso a oportunidades como derechos fundamentales.

En conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se evoca todos los 12 de junio, el Gobierno de Formosa, a través de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), llevó a cabo una jornada de concientización, información y reflexión sobre dicha fecha en las instalaciones de la Escuela Normal Superior “República del Paraguay” de la ciudad capital, teniendo como destinatarios a estudiantes de Nivel Primario y Secundario.

La COPRETI está integrada por los Ministerios de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Cultura y Educación y la Comunidad, así como también el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sylvina Aráuz; el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, representantes de la Policía de Formosa y demás autoridades.

Tuvo como objetivo concientizar acerca de la magnitud de este flagelo y aunar esfuerzos para erradicarlo, sumando acciones de cuidado y protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, conducentes a garantizar su bienestar general, desarrollo personal y social, así como el derecho a una vida digna.

Cabe recordar que se considera trabajo infantil a toda aquella actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños, niñas y adolescentes, que resulte perjudicial para su desarrollo mental, físico y social. El trabajo infantil vulnera derechos fundamentales como el acceso a la educación, el juego, el descanso, el desarrollo emocional y físico, y la posibilidad de vivir una infancia plena y protegida.

Al respecto, Aráuz dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó que hoy en día “se ve mucho lo que se denomina ‘economía de subsistencia’, que es cuando el menor acompaña al papá, mamá o algún pariente en la venta ambulante”.

Explicó que en este caso, la medida que se toma “es dialogar con la familia, porque muchas veces el menor está presente porque no tienen dónde dejarlo, no porque esté trabajando”. Por ello, se hace fuerte hincapié en la importancia de que el niño continúe asistiendo a la escuela, de que siga jugando, y, sobre todo, que se protejan sus derechos.

No obstante, indicó que “hay que estar atentos porque hay casos en donde el menor sí realiza trabajos insalubres, donde pone en riesgo su vida o su salud”.

A su vez, consideró importante tener presente que “a partir de los 16 años ya se puede empezar a trabajar, siempre y cuando sea con autorización de los padres, con una cantidad de horas reducidas”, lo cual queda supeditado a un control de la Subsecretaría de Trabajo.

“Si todos estamos comprometidos, se pueden detectar estas situaciones, acompañando y fortaleciendo a ese niño, adolescente y grupo familiar que pueda estar transitando una situación de vulnerabilidad”, finalizó.



