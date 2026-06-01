Código Infarto: Coordinación y trabajo en conjunto entre hospitales formoseños
El Código Infarto es un protocolo de atención médica urgente que funciona de manera organizada en toda la provincia de Formosa, diseñado para brindar un diagnóstico y tratamiento oportuno del infarto agudo de miocardio, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando las posibilidades de recuperación de los pacientes.
Este viernes 12 se llevó a cabo una reunión de coordinación entre los equipos de Hemodinamia y Cardiología del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC) y del Hospital Interdistrital Evita Formosa (HIEF), con el objetivo de continuar fortaleciendo los vínculos de trabajo, optimizar los circuitos de atención y consolidar una red sanitaria eficiente para el abordaje inmediato de esta patología cardiovascular.
Del encuentro participaron el subsecretario de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, el doctor Carlos Rodríguez; la directora general del HIEF, la doctora Paula Ramírez; y el director médico asociado del HAC, el doctor Miguel Ángel Freis.
También, la doctora Marisa Acosta, responsable del Servicio de Hemodinamia del HAC; el doctor Ramiro Costello, responsable del Servicio de Hemodinamia del HIEF; al igual que referentes de Cardiología de ambas instituciones y equipo de Arritmología.
Estas acciones reflejan el compromiso permanente de los equipos sanitarios con el trabajo articulado y multidisciplinario, fortaleciendo la red asistencial provincial y garantizando una atención oportuna, eficiente y con calidad humana para toda la comunidad, porque una red integrada, salva vidas, se subrayó desde ambos nosocomios.