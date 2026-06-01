Por el aniversario de la Provincialización se realizará la retreta “Historias de Sueños”

Con un gran despliegue de más de 40 artistas en escena y entrada libre y gratuita, este jueves 25 a las 21 horas se realizará la retreta musical en la ciudad capital. La obra, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, narrará cronológicamente la historia de Formosa y rendirá homenaje al exsubsecretario y gestor cultural, Jorge Santander.

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Provincialización de Formosa, la Dirección de Acción Cultural, dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, ultima los detalles para la presentación de la obra musical “Retreta: Historias de Sueños”. El evento se realizará este jueves 25, a las 21 horas, en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital, con entrada libre y gratuita.

La directora de Acción Cultural a cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, dialogó con AGENFOR y brindó detalles sobre los ensayos generales y destacó “el profundo significado patriótico e identitario” de la propuesta.

Explicó que “la obra fue escrita y relatada originalmente por quien fuera el subsecretario de Cultura de la provincia, Jorge Santander”, precisando que se trata de “una retreta que plasma las ‘historias de sueños’ que tan bien lo narró él”.

Asimismo, indicó que “es una obra musical compuesta de varias etapas que narra de forma cronológica la historia de Formosa, desde sus inicios hasta llegar a la actualidad”.

Más de 40 artistas en escena

Marechal destacó que la producción artística, que tendrá una duración aproximada de 45 minutos, “contará con un despliegue de alrededor de 40 artistas en el escenario, consolidando un ensamble musical y coreográfico coordinado por diversas instituciones de la provincia”.

Puntualizó que participará la banda de Música de la Policía de la provincia de Formosa, bajo la dirección del profesor Adolfo Villafañe; el Instituto Superior de Arte “Óscar Alberto Albertazzi” (ISA), con sus alumnos y profesores, bajo la gestión de su director, el profesor Sergio Irala; y la Subsecretaría de Cultura, a través de los integrantes de la Orquesta de la Subsecretaría de Cultura y el cuerpo de bailarines que “darán vida visual al relato histórico”, celebró.

Al concluir, invitó a toda la ciudadanía formoseña para acompañar este emotivo evento que forma parte de la agenda oficial por la gesta de la Provincialización y aclaró que “si bien el inicio del espectáculo está pautado para las 21, se solicita al público asistir a partir de las 20.30 horas para garantizar un ingreso ordenado al Estadio Cincuentenario”.

“Esperamos a toda la ciudadanía para que se acerque a disfrutar de este evento tan importante para nuestra identidad”, concluyó.



