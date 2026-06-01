CPCEF y Universidad de la Cuenca del Plata fortalecen lazos institucionales en Formosa

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa (CPCEF) recibió en su sede a representantes de la Universidad de la Cuenca del Plata – Sede Formosa, con el propósito de consolidar la vinculación entre ambas instituciones y avanzar en la planificación de acciones conjuntas de formación y desarrollo profesional.

Durante la reunión de trabajo, se abordaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer la articulación entre el ámbito académico y el ejercicio profesional de las Ciencias Económicas, buscando generar mayores oportunidades de crecimiento y capacitación para los futuros profesionales.

Por parte de la Universidad de la Cuenca del Plata participaron la delegada de la Sede Formosa, Esp. Sandra V. Román, y la coordinadora de Relaciones Institucionales, Natalia Alonzo.

En representación del CPCEF estuvieron presentes su presidente, C.P. Leandro Greco; la vicepresidenta y titular de la Comisión de Educación, C.P. Ana Zacariaz Froia; y la secretaria e integrante de la Comisión de Educación, C.P. Cora Corti.

“Seguimos fortaleciendo los vínculos entre la universidad y la profesión para generar más oportunidades de crecimiento y capacitación”, destacaron desde el Consejo.

Esta alianza estratégica representa un paso significativo en la construcción de puentes entre la formación universitaria y las demandas del mercado profesional en la provincia de Formosa.



