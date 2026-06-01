Insfrán presidirá el acto por el 71° aniversario de la Provincialización de Formosa

La ceremonia se realizará en el Mástil Municipal de la ciudad capital.

El gobernador Gildo Insfrán encabezará el acto por el 71° aniversario de la Provincialización de Formosa este domingo 28 en el Mástil Municipal, ubicado en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle San Martín de la ciudad de Formosa.

Este acontecimiento representa un hito histórico que se logró gracias a que una Comisión Pro-Provincialización, liderada por el docente Vicente Arcadio Salemi, consiguió que el presidente Juan Domingo Perón sancionara la Ley Nacional 14.408.

Dicha norma se promulgó el 28 de junio de 1955, otorgándole al entonces Territorio Nacional de Formosa el rango de provincia, tras una lucha que finalmente es conquistada por el pueblo, encarnada en hombres y mujeres que se unieron bajo ese objetivo.

La concentración de las delegaciones escolares, de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y público en general comenzará a las 8.30 y a las 9.30 horas arribará el gobernador Insfrán para la ceremonia.

Acto seguido será la presentación de los efectivos y las autoridades procederán a ubicarse en sus lugares, tras lo cual se realizará el izamiento del Pabellón Nacional y de la Bandera de la provincia de Formosa a los sones de la canción Aurora. Posteriormente, entonarán el Himno Nacional Argentino y la Marcha Himno a Formosa.

Luego de que se haga un minuto de silencio, después el programa de actividades continuará con el recitado de una poesía alusiva a la fecha y un funcionario del Gobierno de Formosa tendrá a su cargo dirigir unas palabras. Tras ello, se procederá al retiro de las banderas de ceremonias, dándose por culminado el acto oficial.



