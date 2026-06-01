Ibáñez: “El CFI es una herramienta fundamental para todas las provincias argentinas”

A principios de junio, el gobernador Gildo Insfrán y sus pares del Norte Grande se reunieron en la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires, encuentro del que también participó el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a quien le remarcaron la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para conectar el gas natural al NOA y al NEA.

La jornada “Eficiencia Financiera con Banca Local”, realizada el pasado viernes 19, reunió a empresarios, comerciantes, emprendedores y representantes de entidades financieras para acercar herramientas orientadas al crecimiento y fortalecimiento de las PyMEs formoseñas.

Durante el encuentro –impulsado por la Dirección de Comercio y Desarrollo en el marco del Programa de Fortalecimiento Comercial 360°- se presentaron distintas alternativas vinculadas al financiamiento y la gestión empresarial, entre ellas líneas de crédito, fondos de inversión, descuento de E-Cheqs, beneficios corporativos y herramientas digitales para optimizar las operaciones comerciales.

Además, la jornada incluyó un espacio de networking que favoreció el intercambio entre el sector privado y las entidades bancarias, generando oportunidades de vinculación, asesoramiento y acceso a nuevas herramientas financieras.

Estuvo presente el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; así como también el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza; el director de Comercio y Desarrollo, Marcelo Quiñones; entre otras autoridades y participantes.

En ese marco, el titular de la cartera económica provincial, el doctor Ibáñez, puso de resalto que “el Consejo Federal de Inversiones es una herramienta fundamental para todas las provincias argentinas”, recordando que a principios del mes, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, junto a los mandatarios del Norte Grande se reunieron en la sede del CFI, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Calificó a dicho encuentro como “muy interesante”, ya que en ese ámbito se presentó “Capítulos de la hoja de ruta hacia un futuro federal”, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial. En esta ocasión expusieron la Estrategia Federal Logística, que nació como un pedido del Norte Grande en 2021 y a partir de allí se replicó en todo el país, así como también la Estrategia Federal Energética.

Sobre ello, ahondó explicando que “comenzamos en el año 2022, provincia por provincia, el sector público y el sector privado, es decir, en una estrategia de planificación para los próximos 30, 50 años, porque por más que la coyuntura sea difícil, tenemos que pensar en el futuro”.

En ese sentido, hizo hincapié en la importancia que tiene el CFI, “no solamente en el financiamiento, sino en reunir a provincias que a veces por ser de distinto signo político, normalmente no se juntan”.



