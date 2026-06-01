Pirané: Una motociclista falleció tras impactar contra la barrera de un puente

La víctima fue identificada como Yamila Griselda Alcaraz, oriunda de Colonia El Corralito

Una mujer, de 27 años, perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial cuando circulaba en su motocicleta Keller Cronos por Ruta Provincial N° 3 e impactó contra la columna de la barrera del puente ubicado a unos tres kilómetros de Pirané.

El hecho ocurrió este martes a las 1:00 horas y el personal policial que cubría servicios en el Puesto de Control ubicado en Ruta Provincial N° 3 y calle Martín Miguel acudió para auxiliarla.

De inmediato solicitó presencia de integrantes de la comisaría de esa localidad y del centro de salud, quienes constataron que la mujer no tenía signos vitales.

Después se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica Pirané.

Según las averiguaciones, la víctima circulaba en la Keller Crono Classic 110, color gris, por la Ruta Provincial N° 3, en sentido sur-norte, al llegar al lugar indicado y por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y chocó de frente contra la estructura de hormigón de un puente.

En el lugar, no se encontró casco protector alguno, ni las documentaciones de la mujer.

El caso fue informado a la fiscal de turno, Dra. Claudia Ontiveros, mientras que el juez de Instrucción y Correccional N° 6, Dr. Guillermo Caballero, ordenó la identificación por huellas dactilares.

Luego, gracias a la participación ciudadana, y trabajo conjunto con personal del hospital, enfermeros, personal policial, se halló a los familiares se identificó a la víctima.

En consecuencia, los allegados recibieron la contención necesaria por parte de los uniformados, ante tan difícil situación.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial del Cementerio San Antonio para la autopsia y posterior entrega para las exequias.