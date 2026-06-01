Detuvieron a un hombre y secuestraron bienes sustraídos

• Fue el resultado de una prolija investigación

Policías de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) demoraron a un hombre y recuperaron una motoguadaña y un tubo de gas, sustraídos de una vivienda del barrio La Floresta de esta ciudad.

El procedimiento se concretó este lunes al mediodía, cuando gracias a la colaboración de los vecinos secuestraron los objetos.

Por otra parte, detuvieron al presunto autor del hecho y los integrantes de la Dirección General de Policía Científica documentaron el procedimiento.

El hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y puesto a disposición de la Justicia provincial; mientras que los bienes fueron restituidos a su propietario.