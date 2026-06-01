Agredió y roció con combustible a su pareja y terminó detenido

• La Policía realizó un allanamiento en el barrio Obrero y aprehendió a un personal retirado de una fuerza nacional

Integrantes de la Comisaría General Belgrano detuvieron a un hombre acusado de agredir físicamente a su pareja y rociarla con combustible en su vivienda de esa localidad.

El procedimiento se inició el domingo al mediodía, cuando una mujer se presentó en la dependencia y denunció la violenta situación que le tocó vivir.

En consecuencia, el personal policial brindó asistencia y contención a la víctima, dio intervención a la Justicia provincial e inició una causa por “Tentativa de femicidio en contexto de violencia de género”.

Tras las primeras tareas investigativas y con orden judicial, los efectivos allanaron una vivienda del barrio Obrero y detuvieron al imputado, un retirado de la Gendarmería Nacional Argentina.

El hombre no opuso resistencia y quedó alojado en una de las celdas de la comisaría, a disposición de la Justicia provincial.

La víctima permanece bajo custodia policial; mientras que el equipo de la Oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar le brindó acompañamiento, contención y asistencia integral durante toda la intervención.