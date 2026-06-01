Jofré designó nuevas autoridades en áreas de Obras, Servicios, Gobierno y Transporte

El intendente Jorge Jofré encabezó este viernes por la tarde el acto de designación de nuevos funcionarios en dos áreas estratégicas de la gestión municipal. José Olmedo asume al frente de la Subsecretaría de Gobierno, mientras que Adriana Smith queda a cargo de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia y en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el Ing. Norberto Donato Jofré.

Olmedo, quien hasta ahora conducía la Subsecretaría de Transporte y Emergencia, lleva años en la estructura municipal y en ese rol gestionó el sistema de transporte urbano, los operativos de tránsito, la implementación del boleto estudiantil y los dispositivos de control de velocidad. Su pase a la Subsecretaría de Gobierno implica asumir la coordinación de la administración interna y la relación con los distintos organismos de la comuna capitalina.

Smith, por su parte, proviene del fuero judicial municipal. Se desempeñó como jueza del Tribunal de Faltas N.º 2 y participó activamente de la reforma institucional que transformó los tribunales colegiados en juzgados unipersonales. Su incorporación a la Subsecretaría de Transporte y Emergencia incorpora una mirada jurídica a un área que combina la gestión del tránsito, la habilitación de servicios de transporte y la coordinación de emergencias urbanas.

Norberto Jofré se desempeño en el área de Obras Públicas, participando y gestionando activamente obras trascendentales y esenciales que fueron transformando la ciudad, hoy toma el desafío además de gestionar los servicios públicos municipales.

Durante el acto, el intendente destacó la trayectoria de ambos funcionarios dentro del municipio y señaló que los cambios responden a una reorganización orientada a fortalecer la gestión en las áreas involucradas.



