Múltiples declaraciones de interés para "La Formoseñada 2026"

Distintos entes legislativos e instituciones culturales han emitido sendas declaraciones en apoyo al mega evento multiartístico impulsado por el cantante Darío Krimer.

Se trata de la cuarta edición de “La Formoseñada” que se llevará a cabo desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto en los Galpones C y G del Paseo Costanero, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, a través de los Ministerios de Cultura y Educación, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Agencia de Desarrollo Empresarial, además de instituciones y empresas privadas.

En primer lugar, la Legislatura de la Provincia la declaró de interés legislativo, a través de la Resolución N° 3479/26, que lleva las firmas del presidente provisional, Armando Felipe Cabrera y de la secretaria legislativa, Griselda Serverino. Del mismo, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la declaración de interés municipal, mediante ordenanza 8299/26, suscriptas por el presidente, Dario Di Martino y el secretario legislativo, José Recalde.

Por otra parte, el Consejo Federal de Folklore de Argentina (COFFAR) emitió la declaración N° 95/26 con las firmas del director nacional, José de Guardia de Ponté y del secretario, Héctor Somovilla, quienes expresaron por nota sus “felicitaciones por el trabajo que vienen realizando para revalorizar y difundir los múltiples talentos y manifestaciones artísticas que conforman la identidad de la provincia de Formosa”.

Finalmente, la Asociación Nacional de Cronistas de Folklore (ANCROF) declaró de interés cultural a la cuarta edición de “La Formoseñada”, además de auspiciar el encuentro, reconoció también “el esfuerzo de sus organizadores y de las más de cuarenta personas en producción que trabajan para que Formosa se mira, se reconozca y se celebre a si misma”.

Tal como ha ocurrido en las tres ediciones anteriores, “La Formoseñada” volverá a congregar -con entrada libre y gratuita- a destacados exponentes de la música, la danza, la pintura, la literatura, la fotografía, el arte plástico, el cine, la gastronomía, entre otras expresiones artísticas y culturales de la provincia.

Cabe resaltar que una vez más el canal de stream Angaú Play será el encargado de transmitir todas las alternativas del evento conjuntamente con el Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) y el apoyo técnico de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) NEA.

Artistas confirmados

Entre los músicos, agrupaciones de danza y formaciones corales que participarán en la cuarta edición de “La Formoseñada” se destacan los siguientes: Lea Colman, Nde Ramírez, Federico Baldús, Las Retumba que te parió, Coro Gospel, Coro Infanto Juventil “Villa del Carmen”, Coro Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi”, Camerata “Formosa”, “Formar Arpegios”, el Ballet “Raíz Provinciana”, Instituto “Mozart”, la Academia “Edén Rock”, Agrupación “Bohemia”, “Las Voces del Camino”, “Qom Llalec”, “La Fórmula del Chamamé”, Grupo “Quebracho”, Romina Barrionuevo, Chamuyo Tango, Santos Amores, Nadia Escobar y Daniel Rojas, la Peña de Ñande Folk, “Retumba Que Te Parió”, “La Sessesion”, Ricardo Martínez, Piri Aráoz, Hirlando Montiel, Tras tus pasos, además de delegaciones del interior.