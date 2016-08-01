Resuelven reclamos contra la empresa constructora de viviendas Technohouse

En uno de ellos, se obtuvo la devolución de 6 millones de pesos a favor de una familia, quien con gran sacrificio fue pagando las cuotas y la empresa no cumplió con el contrato-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se señaló que, personas residentes en nuestra ciudad que contrataron oportunamente con la empresa constructora de viviendas Tecnohouse, presentaron reclamos por incumplimientos de contratos y otras irregularidades, exigiendo una inmediata solución. Se recordó que, Tecnohouse acumula múltiples denuncias penales y por estafas en Defensa del Consumidor en distintos puntos del País. Las principales quejas incluyen incumplimiento de contratos, demoras extremas en la entrega, cobros indebidos de adicionales y cierres de obras sin concluir. Los casos presentan patrones similares en varias provincias: Estafas y Defraudación, existen causas penales abiertas en jurisdicciones como Salta y Misiones, donde clientes pagaron anticipos o el total de la vivienda y la empresa jamás inició la construcción o abandonó los trabajos. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el fundador de la empresa de viviendas industrializadas Tecnohouse Arg es Micael Esposito y a nivel comercial, el Gerente es Agustín Callano, apareciendo como propietario y CEO nacional Osvaldo Fernández, sin embargo, en la región del NEA, operan a través de Sucursales Independientes y Gerentes Comerciales Regionales, en el caso de Formosa, su sede comercial se encuentra en Av. 25 de Mayo 698, atendida por Luis Vargas Administrativo, Liliana Vargas Asesora de Ventas, desde donde derivan los casos legales a la Apoderada con domicilio en Resistencia Dra. Patricia Unamuno, en los que hemos intervenido legalmente. En una de las acciones se logró la restitución de 6 millones de pesos a un matrimonio que había pagado esa suma de dinero y donde la empresa no cumplió con lo estipulado contractualmente, en otra, se “arribó a un Acuerdo entre las partes, para la prosecución inmediata de la construcción paralizada, agravándose este caso particularmente por tratarse la reclamante de una Madre con una hija discapacitada que deben viajar para la atención de esta última en forma habitual”, por lo que, se fiscaliza las obligaciones a las que se comprometió Tecnohouse de manera permanente y para el caso de incumplimiento, se iniciarán las acciones judiciales que resguarden el derecho de las antes citadas. Por último, el Funcionario Provincial, sugirió a todas las personas que atraviesan por situaciones idénticas o parecidas, que concurran a la Sede de la Institución o se comuniquen a nuestros correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar o a los números telefónicos 370 4436379 – 4436320 – 0800 444 1770, donde serán asesorados gratuitamente, tratando en principio por todos los medios de evitar la judicialización de las causas, siempre buscando el mejor entendimiento que no provoque ningún perjuicio a los consumidores.



