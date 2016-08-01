La Policía esclareció varios hechos contra la propiedad y recuperó elementos

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de efectivos de la Brigada de la Unidad Regional Uno, logró esclarecer varios hechos contra la propiedad registrados en el barrio Virgen del Carmen de esta ciudad, recuperando una importante cantidad de bienes denunciados como sustraídos y deteniendo a un hombre presuntamente involucrado en los ilícitos.

El procedimiento fue el resultado de un intenso trabajo investigativo y de las tareas de campo desplegadas por los investigadores, quienes actuaron de manera inmediata tras denuncias radicadas en la Subcomisaría Puente Uriburu por distintos hechos de robo y hurto ocurridos en los últimos días.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, en la tarde del domingo último, se logró identificar al presunto autor de los hechos y proceder a su aprehensión, además del secuestro de numerosos elementos vinculados a las causas investigadas.

Entre los bienes recuperados se encuentran un Smart TV de 55 pulgadas, dos motos guadañas, un inodoro con mochila de cerámica color blanco, un equipo de sonido tipo JBL, una aspiradora robot para fondo de pileta, un tubo de gas de 10 kilogramos y una impresora multicolor.

Todos los objetos fueron trasladados a sede policial, donde permanecen a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes y su posterior restitución a sus legítimos propietarios.

Este importante resultado pone de manifiesto el compromiso, la rápida respuesta y el profesionalismo del personal policial en la prevención e investigación de los delitos, reafirmando el trabajo permanente que realiza la institución para brindar seguridad y tranquilidad a la comunidad.

Asimismo, se destaca la valiosa colaboración de los vecinos, cuya participación y aporte de información resultan fundamentales para el esclarecimiento de los hechos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.