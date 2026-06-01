Miers: “En el Gobierno de Milei no hay presupuesto para las personas con discapacidad”

Además, sostiene que el presidente Javier Milei deja sin derechos a las personas con discapacidad, porque en su Gobierno, no hay presupuesto para ellas.

La Cámara Federal de Resistencia emitió fallos históricos ordenando a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas.

Sobre este tema, el jefe de Educación Especial Gustavo Miers, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “lo quitado es un derecho que tiene toda la vida la persona con discapacidad” y agregó que la conducción de Milei “les sacó mucho”.

Además, denunció que en esta gestión nacional “no hay presupuesto para las personas con discapacidad”, lo que también repercute en el Programa Federal Incluir Salud, el cual garantiza cobertura médica a titulares de pensiones incluidas las personas con discapacidad que no poseen obra social.

“Ellas están al abandono del Estado nacional”, denunció Miers y afirmó que las medidas tomadas, “son artilugios, artimañas, traba y burocracia para quitarles sus derechos”.

También, explicó que “a pesar de que en Formosa se continúa garantizando la atención sanitaria y escolar gratuita, en algún momento se van a sentir estas robustecidas y desmedidas decisiones”.

Por ello, llamó a la reflexión y pidió a la sociedad “no naturalizar las medidas atroces que está cometiendo el presidente Milei”.

“Nunca se debe aceptar la quita de derechos, ni tampoco se debe naturalizar tener un Presidente inhumano que solamente castiga y abandona a las personas con discapacidad”, cerró.







