Importancia de la alimentación saludable y la nutrición en el centro de salud María Luisa Espinoza

Con una charla en la que se brindaron herramientas prácticas para mejorar la alimentación diaria y elegir opciones nutritivas más adecuadas para toda la familia.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo las acciones de promoción de la salud en la comunidad. En ese marco, el servicio de nutrición del centro de salud “María Luisa Espinoza”, del barrio Juan Domingo Perón, llevó adelante una charla de educación alimentaria y nutricional denominada “Pequeños cambios, grandes beneficios”.

La actividad estuvo dirigida a pacientes y vecinos de la comunidad en general, con el objetivo de brindar conocimientos y herramientas prácticas que contribuyan a la adopción de hábitos alimentarios saludables en todas las etapas de la vida.

A lo largo del encuentro, se abordaron distintos aspectos vinculados a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), que promueven una alimentación variada, equilibrada y segura, basada en el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales, lácteos, carnes magras y agua segura como bebida principal de consumo diario.

Asimismo, las profesionales explicaron cómo debe organizarse un plato saludable, destacando que la mitad debe estar compuesta por verduras y frutas, mientras que el resto debe distribuirse entre cereales, legumbres, carnes, huevos y otros alimentos que aportan nutrientes esenciales para el organismo.

La charla tuvo también una instancia práctica, en la que se realizó la preparación de agua saborizada casera y saludable, una alternativa sencilla para favorecer una adecuada hidratación y disminuir el consumo de bebidas azucaradas, perjudiciales para la salud.

Otro de los temas desarrollados fue la interpretación de los sellos de advertencia presentes en el etiquetado frontal de los alimentos industrializados, los cuales permiten a los consumidores identificar de manera rápida aquellos productos que contienen exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y otros componentes.

Al respecto, la directora del centro de salud, doctora Ana Bucchi, comentó que la jornada contó con la colaboración de estudiantes avanzados de la carrera de Licenciatura en Nutrición y destacó la importancia de acercar a la comunidad este tipo de espacios educativos para fomentar el cuidado de la salud.

“Elegir más frutas y verduras, aumentar el consumo de agua, disminuir las bebidas azucaradas y los alimentos con alto contenido de grasas, así como aprender a interpretar los sellos de advertencia de los alimentos envasados, son acciones simples que ayudan a mejorar la calidad de vida de toda la familia”, señaló.

Al mismo tiempo, remarcó que muchas enfermedades, especialmente las crónicas, pueden prevenirse o controlarse mediante una alimentación adecuada. “Por eso, trabajamos permanentemente para brindar información clara, precisa y accesible que permita a las personas tomar decisiones más saludables en su vida cotidiana, ya que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar grandes beneficios para la salud”, expresó.

Finalmente, Bucchi valoró que el encuentro “fue muy participativo, promovió el intercambio de saberes y experiencias entre los presentes, permitió responder consultas y reforzar los conocimientos necesarios para adoptar una alimentación diaria más equilibrada y saludable”.



