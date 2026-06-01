Mayans denunció “complicidad y protección” a Adorni por parte de senadores oficialistas

El bloque opositor en el Senado, liderado por el peronismo, pidió formalmente la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, para que “brinde explicaciones por su patrimonio y para buscar una interpelación con posibilidad de moción de censura”.

Al respecto, el presidente del bloque justicialista del Senado, el formoseño José Mayans, expresó: “Primero se pidió por nota la presencia de Adorni para el 2 de julio, para realizar su interpelación y una moción de censura y, si dan los números, su remoción del cargo. Ahora, el oficialismo viene con una interpretación torcida y dice que se necesitan dos tercios de los votos para convocarlo”.

Descontento por la respuesta, recordó que “en la reunión de Labor Parlamentaria llevada a cabo la semana pasada, se aclaró que se necesitan 37 votos para la remoción del cargo” y agregó que “allí, encuentro en el que asistió la senadora oficialista Patricia Bullrich, se aceptó que el Artículo 101 de la Constitución Nacional es operativo y que se podía aplicar”.

“Este artículo dice que se necesita una mayoría absoluta de 37 votos. Pero ayer armaron una nueva reunión de Labor y salieron con lo de los dos tercios. Es una vergüenza”, reclamó.

Además, denunció que “Adorni está incumpliendo con los deberes de funcionario público desde el mes de mayo, por no brindar el informe de gestión”.

Por ello, Mayans declaró: “Tiene que explicar, por ejemplo, cómo pasó de tener once millones de pesos a poseer 956 mil millones” y repudió que encima “es aplaudido por el Presidente y su elenco”.

“No vamos a aceptar el criterio de los dos tercios. Hay que hacer lo que dice la Constitución”, esbozó contundente.

Finalmente, subrayó que “en la reunión de Labor Parlamentaria se aceptó que se necesita la mayoría absoluta” y fue tajante al manifestar que “quien no vote eso, está en complicidad y protege Adorni”.

“Todos los jefes de bloque estuvieron en esa reunión de Labor. Estuvo Vischi, Goerlong, “Camau” Espínola. Si cambiaron de opinión, será que Adorni compartió el pendrive”, ironizó al cerrar.



