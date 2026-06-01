Con la presencia de jóvenes de toda la ciudad, el Municipio puso en marcha “Ciudad Joven”

En la mañana de este miércoles, el intendente Jorge Jofré encabezó el acto de lanzamiento de “Ciudad Joven”, el nuevo espacio municipal destinado a acompañar, fortalecer y promover la participación de las juventudes formoseñas.

La actividad contó con la presencia de funcionarios municipales, referentes institucionales y un numeroso grupo de jóvenes de distintos barrios de la ciudad, entre ellos Divino Niño, La Nueva Formosa, 12 de Octubre, que se acercaron en representación de estudiantes secundarios, universitarios y jóvenes trabajadores.

Ciudad Joven surge como una iniciativa que apuesta al protagonismo de las nuevas generaciones, impulsando actividades culturales, recreativas, deportivas, educativas y de formación.

El objetivo es que este sea un lugar de encuentro donde las ideas, los proyectos y las inquietudes de los jóvenes encuentren apoyo institucional y puedan transformarse en acciones concretas, además de un espacio donde puedan expresarse, capacitarse, compartir experiencias y ser parte activa del crecimiento de la ciudad.

Durante el acto, el intendente Jorge Jofré dirigió unas palabras a los presentes y se refirió al origen del proyecto. "Este es un programa que nosotros ya lo teníamos pensado lanzar en algún momento. Se dio la ocasión de encontrar las personas adecuadas, diríamos que con el empuje y con las ganas de llevar adelante este proyecto. Se acercaron, trajeron su pensamiento y bueno, hoy gracias a Dios lo podemos hacer realidad", expresó el jefe comunal.

El mandatario destacó además el rol que las juventudes deben ocupar dentro de la gestión municipal. "Creo que los jóvenes son una parte importante en nuestra ciudad, por lo tanto, tienen que tener voz y también acción dentro del municipio. Creo que ellos nos pueden aportar esa visión que por ahí nos puede estar faltando a nosotros para tener una contención más efectiva", afirmó.

En ese sentido, Jofré remarcó el lugar central que ocupan los jóvenes en la construcción del futuro de la ciudad. "Son el presente y el futuro y lo que va a consistir sobre todo es generar acciones, proyectos que permitan que Formosa siga teniendo una mirada hacia la juventud, en la cual puedan estar contenidos, puedan crear la Formosa del futuro porque la vida es activa. No es que uno queda en un lugar para siempre, o sea, todo esto se va renovando y hay nuevas tecnologías, nuevas cosas que se van generando con el tiempo que por ahí nosotros que somos más grandes ya lo vamos perdiendo, entonces nosotros necesitamos que los jóvenes se involucren para que esa nueva tecnología, esa nueva visión pueda estar plasmada en la ciudad y contenga a nuestros jóvenes", sostuvo.

Sobre los beneficios que tendrá el nuevo espacio para las juventudes, el intendente subrayó el carácter participativo y autónomo de la propuesta. "El beneficio va a ser la participación activa, no va a haber exclusión para nadie, ellos van a ser independientes, no es que van a estar dependiendo de un sector político, sino que van a tener su propia estructura en la cual van a desarrollar actividades y van a tener el apoyo nuestro siempre y cuando se adecue a lo que ellos crean que es lo mejor para los jóvenes", concluyó.

Durante el acto también hicieron uso de la palabra los jóvenes Priscila Jara, Anigail Jara y Lázaro Niñez, quienes compartieron sus expectativas respecto al nuevo espacio y el aporte que representa para las juventudes de la ciudad.

En la oportunidad se anunció además la primera actividad organizada en el marco de Ciudad Joven, que se llevará a cabo el próximo 4 de julio en el Paseo de las Aves: una feria estudiantil que incluirá un desfile de buzos de egresados.

Con este lanzamiento, el Municipio de Formosa amplía su oferta de políticas públicas destinadas a las juventudes, sumando un espacio de referencia donde podrán acceder a actividades, programas de formación y canales de participación institucional.







