Los chivitos del oeste formoseño se comercializarán en la feria paippera del Polideportivo La Paz

Esta jornada especial, en la antesala al Día del Padre, comenzará a las 6 de la mañana y no se suspenderá por lluvias. El precio que se tendrá para este producto será de $6500 el kilo.

Como cada viernes se realizará la feria del Instituto PAIPPA en sus tres puntos de venta en la ciudad de Formosa. A su vez, en la sede del Polideportivo La Paz, ubicado en Joaquín de los Santos 1200, en el barrio del mismo nombre, habrá una jornada especial este viernes 19.

Con motivo de la conmemoración del Día del Padre el domingo 21, se desarrollará allí la comercialización de chivitos del oeste formoseño, aparte de todos los productos paipperos como frutas, verduras y aquellos elaborados de manera artesanal, entre ellos quesos criollos, así como hiervas aromáticas de la zona, etcétera.

El precio de los chivitos del oeste formoseño estará a $6500 el kilo, valor accesible que se logró alcanzar gracias a una estrategia del Gobierno de Formosa, “a los fines de que este producto tan nuestro llegue a los hogares para el asado familiar”, resaltó Zulli Zabala, del área de Comercialización del Instituto PAIPPA.

También, en declaraciones a AGENFOR, recalcó la invitación a la comunidad a acercarse a la sede del Polideportivo La Paz, donde “incluso si llegara a llover, igual se hará la jornada que empezará a partir de las 6 de la mañana”.

Se recordó que los otros puntos de venta son en el playón del organismo en Padre Grotti 1040 y en el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, donde, como siempre, la jornada se extenderá durante la mañana.

Por último, destacó que la venta de chivitos, “un producto tan nuestro”, es posible ponerlo a la venta en la feria gracias a la decisión del Gobierno provincial y la colaboración de los pequeños productores paipperos, “quienes con mucho sacrificio hacen su aporte para lograr esta propuesta”.

Finalmente, aclaró que se extenderá la venta hasta agotar el stock de reses.



