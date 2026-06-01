Los centros de salud del barrio Toba, barrio Viejo y El Mistolar celebran su primer aniversario

El ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, saludó afectuosamentea los equipos de saludque desempeñan su labor en estos efectores, puestos en funcionamiento en el 2025con el propósito de seguir acercando servicios de salud gratuitos a las comunidades de la zona.

Este viernes 12 de junio se cumple el primer aniversario de los centros de salud del barrio Toba y del barrio Viejo, ambos ubicados en Ingeniero Juárez. Y también del centro de salud de la comunidad El Mistolar, distante a pocos kilómetros de la localidad. Desde su habilitación brindan una atención integral y gratuita a quienes viven en esa parte del oeste formoseño.

Con motivo de esta fecha, el ministro de Desarrollo Humano, doctor Juan Carlos Atencia, expresó su reconocimiento a los trabajadores que forman parte de estos tres efectores sanitarios y destacó el compromiso cotidiano que demuestran con el cuidado de la salud de las familias de la zona.

“Les envío un cordial y sincero saludo a cada uno de los integrantes de estos centros de salud que hoy celebran su primer año de funcionamiento, acompañando a las comunidades con dedicación, responsabilidad y una profunda vocación de servicio”, manifestó.

Recordó, que los tres establecimientos sanitarios fueron inaugurados el 12 de junio de 2025 por el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, como parte de la permanente política de fortalecimiento del sistema público de salud y de ampliación de la red provincial de efectores sanitarios.

Desde entonces, los centros de salud del barrio Toba, barrio Viejo y de la comunidad El Mistolar se han convertido en espacios fundamentales para la atención, para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, complementando el trabajo que desarrolla diariamente el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez y acercando prestaciones sanitarias a los vecinos y vecinas de distintos barrios y comunidades cercanas.

Estos centros sanitarios cuentan con modernos edificios, equipamiento de última generación y el recurso humano necesario para brindar atenciones y servicios de salud de manera gratuita, garantizando respuestas oportunas y una atención de calidad para toda la población.

Finalmente, Atencia agradeció a cada uno de los trabajadores de salud “por su profesionalismo y dedicación, pero, sobre todo, por su profundo sentido humano, que hace posible brindar una atención más cercana y cálida a los pacientes, además del acompañamiento y la contención necesarios para afrontar cualquier problema de salud”.







