Este fin de semana se realizará la Expo Motor Formosa 2026 en el Paseo Ferroviario
Todo está listo para la primera edición de Expo Motor Formosa, organizada por la Municipalidad de la Ciudad articuladamente con empresas del rubro automotor, que se realizará este sábado 13 y domingo 14 en toda la extensión del Paseo Ferroviario, donde coincidirán concesionarios, agencias, servicios, bancos y otras entidades relacionadas con el rubro automotor y de las motos.
El evento se extenderá el sábado desde las 16 hasta
las 24, y de 15 a 23 el domingo, oportunidad de la que participarán
instituciones, bancos, agencias oficiales, seguros de autos, concesionarias
oficiales de motos, servicios multimarcas, ferreterías, repuesteras, talleres y
distintos comercios del rubro, con el objetivo de dinamizar la economía del
sector.
Además, habrá escenarios culturales, shows en vivo,
bandas locales, DJ, gastronomía, juegos y entretenimiento para niños y familias
en un evento sin precedentes, apuntando precisamente a generar movimiento
económico, acercar oportunidades al público, acompañar al comercio local y
consolidar al Paseo Ferroviario como escenario de grandes actividades urbanas.