Celebró su 74° aniversario la Dirección de Comunicaciones de la Policía

Se organizó un acto conmemorativo en el Instituto Superior de Formación Policial. Esa área mantiene vinculación con todas las demás de la institución policial, así como otros organismos del Gobierno de Formosa.

En la mañana de este viernes 12, se realizó un acto por el 74° aniversario de la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la provincia de Formosa. La sede del evento fue el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes), ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa.

El comisario inspector Néstor Nicolás Arellano, licenciado en Sistemas de Seguridad en Telecomunicaciones, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) en su carácter de responsable de la Dirección de Comunicaciones.

En ese sentido, señaló que se celebró un año más de “trabajo constante” en toda la provincia, que realiza esa área que tiene a cargo “el mantenimiento y despliegue de todos los equipos de radiocomunicaciones”.

Según puntualizó, las tareas que están bajo su órbita comprenden “el mantenimiento de las torres de antenas, en los equipos de los móviles policiales y en aquellos que se utilizan en los diferentes operativos, así como las radio bases que se utilizan en el 911, a los fines de mantener una comunicación rápida y eficaz”.

Por consiguiente, enfatizó que se trata de “un área importante” que permite la comunicación entre “todos los operativos y las órdenes que emanan del Comando Superior”. A su vez, para mejorar constante el servicio que se brinda, apuntó que se está trabajando en la incorporación y adaptación de las nuevas tecnologías.

Por último, indicó que la Dirección se conforma “de un grupo de técnicos” y además cuenta con el área administrativa, por lo que allí trabajan “un total de aproximadamente 30 personas”, y marcó que se “mantiene contacto con todas las áreas de la institución policial, así como otros organismos del Estado provincial”.



