“Le mintió al pueblo argentino”: Buscan activar un pedido de interpelación contra Adorni

La convocatoria es para el próximo 23 de junio, a las 14 horas, para tratar proyectos de interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete tras el escándalo por su declaración jurada.

La diputada nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa Graciela Parola brindó detalles de la sesión especial que los bloques opositores le solicitaron al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en relación a un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Desde nuestro bloque, con otros diputados de bloques minoritarios, como los radicales, la izquierda y el socialismo, hemos presentado un pedido de sesión para el día martes 23, a las 14 horas, donde pondremos a consideración todos los proyectos que tienen que ver con los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete”, manifestó Parola.

En ese sentido, explicó que “muchos de ellos tienen por objetivo interpelarlo para aplicar el mecanismo de moción de censura que contempla la Constitución Nacional para removerlo de su cargo ante estas irregularidades gravísimas”, las cuales se detectaron en sus declaraciones juradas patrimoniales de 2024 y 2025.

Cabe señalar que el funcionario habría omitido informar parte de su patrimonio y esas inconsistencias también se habrían reflejado en el informe de gestión que presentó ante la Cámara de Diputados.

En efecto, al brindar distintas entrevistas periodísticas sobre la rectificación de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, Adorni reconoció que no había declarado determinados activos que poseía antes de ingresar a la función pública, entre ellos supuestas tenencias en criptomonedas y una herencia familiar compuesta por dinero en efectivo. Además, admitió omisiones vinculadas a propiedades inmobiliarias.

“Más allá de lo que la Justicia pueda o no decidir en torno a ello, aquí hay una cuestión política de la que ya ha sido testigo el Congreso, porque no hace un mes que fue a hacer su informe mensual y claramente nos mintió, ya que las dos declaraciones no tienen nada que ver”, dilucidó.

En función de ello, “hemos hecho este pedido de sesión y también tenemos conocimiento de que el Senado ha pedido que se presente” una moción de censura contra Adorni en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual habilita a solicitar la remoción del jefe de Gabinete.

“Esperamos que se siga avanzando en la Justicia porque son muy evidentes las mentiras en las que ha entrado el jefe de Gabinete y que hoy ya son insostenibles”, sentenció.



