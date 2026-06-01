Advierten “la falta de equidad” del Gobierno nacional en la tarifa eléctrica, perjudicando a las provincias del norte

“Este modelo económico libertario no contempla un desarrollo del interior” del país, ni brinda “una mirada hacia los sectores más vulnerables”, se cuestionó duramente.

La política energética del Gobierno de Javier Milei, basada en la desregulación y quita de subsidios, provocó aumentos en las boletas eléctricas que superan ampliamente el crecimiento salarial. Esto generó una fuerte desigualdad en el acceso a la energía, golpeando especialmente a los usuarios de menores ingresos y a las provincias del norte de la Argentina.

Ante ello, el presidente del directorio de REFSA, el ingeniero Fernando De Vido, destacó la postura del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, quien junto a los mandatarios del Norte Grande hacen énfasis al reprobar “el tratamiento inequitativo que tiene el Gobierno nacional hacia la región”.

Al rechazar “la falta de equidad en el costo que le asigna a la tarifa y que tiene que pagar nuestro pueblo”, recordó que “el costo de la energía ha subido en algunos casos el 10.000%, como en la potencia, el 3800%, y todo eso ha sido trasladado a los sectores de nuestra población sin ningún tipo de contención”.

A su vez, resaltó que el gobernador Insfrán y los mandatarios provinciales del Norte Grande se reunieron a principios de junio en la sede del Consejo Federal de Inversiones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, para abordar varios ejes de la integración regional.

En ese marco, se habló sobre la creación de una zona cálida para el norte en verano, ante las altas temperaturas y la elevada demanda de la energía, a partir de la promesa de una reducción en la tarifa.

“Los gobernadores lo han remarcado y por eso piden la tarifa diferencial en la búsqueda de la equidad con las otras zonas del país que tienen una tarifa diferencial, por ejemplo en el caso del frío”, enfatizó.

Asimismo, respecto de la situación del gas en las provincias del norte, los gobernadores solicitaron al ministro Santilli la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA. “El Gobernador ha planteado el tratamiento en la habilitación del Gasoducto del NEA, que está finalizado, en nuestro caso, hasta la localidad de Ibarreta”, señaló De Vido y enfatizó: “Necesitamos el cupo de gas que nos permita tratar con equidad y posibilitar la radicación de inversiones que vean en esa fuente energética la alternativa para desarrollarse”.

A su vez, puso de resalto que “REFSA tiene la tarifa más baja del país hacia los usuarios”, marcando que “con gran esfuerzo se puede sostenerla” desde el Gobierno provincial “con obras de infraestructura, inversiones y absorbiendo una parte del costo de la distribución” ante “un modelo económico como el libertario que no contempla un desarrollo del interior y una mirada hacia los sectores más vulnerables”, concluyó.



