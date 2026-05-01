Las nuevas subas de combustibles y gas se siente en los bolsillos

Gialluca denunció que el Gobierno Nacional “preocupado por atar con alambres el número de la inflación, vuelve a postergar hasta el 1 de julio el ICL”, siendo que el mismo celebra cada décima que logra perforar en la inflación, pero una parte cada vez más importante de esa batalla, se libra lejos de las góndolas y cerca de los decretos, evitando que el precio de las naftas y el gasoil refleje plenamente los incrementos impositivos acumulados durante los últimos dos años. El razonamiento es que: si sube el combustible, sube el transporte; si sube el transporte, se contagian los costos de toda la economía y si eso ocurre, el índice de inflación corre el riesgo de arruinar uno de los principales activos políticos del oficialismo, más allá de los Instrumentos desactualizados que utiliza el INDEC-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, detalló que, el gasto en nafta para los hogares argentinos aumentó casi $39.000 por mes desde el inicio de la guerra en Medio Oriente con un incremento del 24% en la nafta super y en la premium un 19,7%. A partir de este martes 2 de junio en las estaciones de servicio de Formosa, los precios quedaron de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 2096 variación 0,29% ($6), la Infinia $2302 variación 0,31% ($7), el Diésel 500 a $ 2288 variación 0,31% ($7), el Diésel Premium a $ 2425 variación 0,29% ($7). * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2149 variación 0,47% ($10), la Quantium a $ 2429 variación 0,41% ($10), el gasoil Diésel $ 2369 variación 1,72% ($40) y el Quantium Diesel a $ 2559 variación 0,79% ($20). * SHELL mantuvo por ahora sus valores de comercialización y los subirían las próximas horas. * Por último, las de Bandera Blanca la premium a $ 2659 variación 3,50% ($90), el Euro Diésel a $ 2697 variación 3,85% ($100). La Agencia Noticias Argentinas, precisó que el impacto del aumento de precios en los surtidores afecta al 46,5% de los hogares argentinos, que son los que cuentan con automóvil, y calculó que “estos mensualmente consumen en promedio 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium”. En este sentido, puntualizó que “desde el comienzo del conflicto en Irán, la media de aumento a nivel país del litro de nafta súper fue de $388 y la premium $372”, al subir un 24% y 19,7%, respectivamente, por lo que estimó que “representa un gasto mensual extra de $38.874 para los hogares con automóvil”. De esta manera, teniendo en cuenta que la guerra comenzó a fines de febrero pasado y hasta ahora han transcurrido tres meses, la suma del costo adicional que tuvieron que afrontar los argentinos con auto asciende a $116.600.Aumento en el precio del gas envasado: con el inicio de este nuevo mes, también se produjo, un incremento en el precio del gas envasado de 10 kg, en el cual, las distribuidoras pasaron de cobrarlo $28.000 a valores entre $31.000 y $35.000 al mostrador, en tanto, la de 15kg de $50.000 se comercializa a $55.000 y la de 45 kg a $108.000. En este punto, en relación al nuevo Sistema de Subsidios Focalizados (ex Programa Hogar) impuestos por el Gobierno Nacional, el Ombudsman Provincial, denunció que, los mismos no llegan a los consumidores por el modo en que el citado ha sido implementado. Agregó que, el acceso a la energía no es un privilegio, es un derecho y cuando el Estado Nacional diseña un mecanismo de asistencia que excluye a quienes más lo necesitan, no está resolviendo un problema: está creando uno nuevo. La Disposición N.° 1/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció un sistema de reintegro de $9.593 por garrafa de gas envasado, canalizado exclusivamente a través de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago. El objetivo es loable. El instrumento, sin embargo, presenta una falla estructural grave. Para cobrar el subsidio, el usuario debe primero tener dinero para pagar la garrafa al precio de mercado, luego contar con una billetera virtual activa y, finalmente, comprar en un comercio adherido al sistema. Tres condiciones que, en toda la Provincia de Formosa, tanto en Capital, como en el Interior Provincial, miles de hogares no pueden cumplir simultáneamente. El adulto mayor sin cuenta bancaria, la familia de los barrios sin conectividad o zonas rurales, el trabajador informal que paga en efectivo: todos ellos son, paradójicamente, los destinatarios naturales de este beneficio y todos quedan afuera. ¿El régimen anterior era más perfectible? Sí, pero más justo en su resultado: el precio subsidiado se aplicaba directamente en el punto de venta. Sin intermediación tecnológica, sin requisitos de bancarización. El dinero no salía del bolsillo para volver después. Simplemente no salía (Programa Hogar). La digitalización de los servicios públicos es un avance necesario y bienvenido, pero no puede convertirse en un filtro que profundice la desigualdad. Una política pública que solo funciona para quienes ya tienen acceso a herramientas financieras digitales no es universal: es regresiva. Es por ello que, esperamos aun respuesta de la Secretaria de Energía de Nación para que modifique la Disposición N.° 1/2026 e incorpore mecanismos alternativos que garanticen el acceso efectivo al subsidio para todos los usuarios, independientemente de su nivel de bancarización o conectividad.