La Subsecretaría de Empleo comenzó con el dictado de dos capacitaciones

Los cursos de entrenamientos prácticos intensivos, que gestiona el organismo provincial, tienen distintas sedes; por un lado, en el FONFIPRO y por el otro, en el Salón del Colegio de Ingenieros, en la ciudad capital.

En simultáneo, este lunes 1° de junio inició el dictado de las capacitaciones intensivas organizadas por la Subsecretaría de Empleo de la provincia de Formosa, en este caso los cursos son de “Excelencia en atención al público” y “Ventas y asesoramiento comercial”, los cuales se extenderán durante esta semana, culminando el viernes 5.

El primero de ellos tiene como sede al Salón del Colegio de Ingenieros, ubicado en Avenida Gutnisky 1870 y el segundo en el Salón del FONFIPRO, que está en la calle José María Uriburu 804.

En todos los casos, el acceso es totalmente gratuito, dirigido a personas de 18 a 30 años. Estas y otras capacitaciones más se van renovando a partir de una agenda de fechas y toda la información la pueden encontrar quienes estén interesados en www.cursosdeempleofsa.gob.ar

Al respecto, Mariana Bedoya, coaching ontológico que presta servicios en la Subsecretaría de Empleo, declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que estas capacitaciones son personalizadas, por eso se organizan en grupos reducidos.

En el caso de Excelencia en atención al público, dijo que se orienta a las personas que “están en búsqueda de empleo o pretenden mejorar sus capacidades de habilidades blandas específicas.

También aclaró que pueden sumarse las personas mayores a 30 años y puntualizó que habían finalizado en el primer curso 16 personas, mientras que en esta segunda hay 20 inscriptos, añadiendo que las clases son de 17 a 21 horas.

“Ellos trabajarán la oratoria, la comunicación, la resolución de conflictos para estar mejor preparados en ámbitos laborales”, indicó e invitó a seguir al organismo en redes sociales o al canal de WhatsApp, “donde se informan los próximos inicios” de los cursos así como de toda las novedades que se planifican desde el organismo.

Por último, agregó Rodrigo Giménez, el coaching ontológico que lidera el entrenamiento en ventas y asesoramiento comercial, que en esta capacitación “aprenden técnicas de ventas y también gestión de redes sociales”, a través de entrenamientos donde ponen en práctica todos esos contenidos.

Y confirmó, finalmente, que para la próxima semana ya están programadas nuevas capacitaciones.



