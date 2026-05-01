Araoz aseveró que los Encuentros Corales consolidan “nuestra identidad formoseña”

Asimismo consideró que el Estado debe ser garante de estos espacios y valoró que la educación y la cultura sean derechos plasmados en la nueva Carta Magna provincial.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, se refirió al inicio de una nueva edición de los Encuentros Corales “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” y dijo que, estos espacios extracurriculares, “contribuyen a consolidar nuestra identidad formoseña”.

En principio, recordó al ex titular de la cartera educativa provincial, Alberto Zorrilla, quien fue impulsor de esta iniciativa, junto a su equipo de trabajo; y detalló que, esta apertura en la EPEP N°3 de la ciudad capital, convocó a más de 1800 estudiantes de 72 establecimientos escolares de Nivel Primario.

“En estos encuentros participan grupos corales de todo el territorio provincial, de todos los niveles educativos y modalidades. Esto contribuye a consolidar nuestra identidad porque aquí se expresa la capacidad creativa, el talento de autores formoseños y eso debe ser un ejercicio permanente de un pueblo como el nuestro”, sostuvo el funcionario.

Y añadió, por otra parte, que “cuando uno aborda la formación integral de niños y jóvenes el área artística es otro de los pilares fundamentales” y, en este caso, “nos decía una docente recién: aprendemos cantando y bailando, o sea la danza también está presente entre otras expresiones se ha realizado, recientemente, en Laguna Blanca un encuentro especial que ha mostrado todo el tejido de academias, de gestores culturales, etc.”

De esta manera, Araoz aseveró que el Estado debe ser garante de brindar el espacio para que “todos esos grupos y asociaciones puedan expresarse y mostrar lo que son capaces de hacer”.

“En definitiva, insisto, estamos reforzando nuestra identidad a través de expresiones culturales muy concretas y que realmente gratifican y nos llenan de esperanza”, manifestó.

Sobre el final, el Ministro, puso en valor la cultura pluriétnica de la provincia y dijo que “quienes nos visitan señalan esto como un rasgo que distingue a Formosa”.

“La paz social es una de ellas y, en ese marco, de cuidar lo nuestro, lamentablemente, hay contrastes, cuando en este siglo XXI se proponen modelos y se dice que vienen de afuera pero en ocasiones son caricaturas porque como el Presidente afirmara en una oportunidad con este plan económico, decirle a nuestro pueblo que en 30 años vamos a ser Alemania, en criollo es tomarle el pelo, Alemania no siguió ese camino”, consideró.

Y cerró: “La encíclica de nuestro Santo Padre, recientemente publicada, habla de que debemos ser custodios de la humanidad, pues bien, esta es una manera de hacerlo; y lo venimos haciendo desde hace años porque no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la palabra empeñada de un Gobernador que recibe el apoyo mayoritario de su pueblo, pero también con mandatos constitucionales, donde se consagra la educación y la cultura como derechos humanos fundamentales, así que de eso se trata”.



