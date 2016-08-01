La Policía secuestró una motocicleta con adulteraciones y detuvo a su conductor

• ⁠La intervención se realizó durante tareas preventivas en la zona sur de esta ciudad

Efectivos de la Zona Tres del Comando Radioeléctrico Policial secuestraron una motocicleta con numeraciones adulteradas y aprehendieron a un hombre de 61 años, durante un operativo preventivo realizado en esta ciudad.

El procedimiento se llevó a cabo días atrás, en medio de patrullajes preventivos e identificación selectiva de personas y vehículos sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, casi Gendarmería Nacional.

En ese contexto, los uniformados identificaron a un hombre de 61 años, quien circulaba al mando de una motocicleta blanca marca Honda Wave, que exhibió una cédula del rodado con irregularidades.

Ante la sospecha, se requirió la presencia de personal especializado en verificación vehicular, que realizó una inspección minuciosa y constató que los números de motor y cuadro presentaban signos de adulteración.

Frente a esta situación, se labraron las actuaciones procesales, se secuestró la motocicleta en forma preventiva y aprehendió al conductor, que fue trasladado hasta la sede policial y quedó a disposición de la Justicia provincial.