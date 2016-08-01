Cristian Torres: cuando una comunidad decide cuidar a sus propios jóvenes

Cristian Torres tiene 36 años, vive en el barrio Obrero de Ingeniero Juárez y es referente de la comunidad wichí. Desde hace años trabaja de manera silenciosa junto a vecinos y familias, convencido de que el deporte, el compromiso y la contención pueden cambiar realidades.

Su mayor preocupación siempre fueron las adicciones. Sabe que es un problema que atraviesa a todo el país, pero también está convencido de que las soluciones empiezan dentro de la propia comunidad, cuando los vecinos dejan de mirar para otro lado y deciden involucrarse.

Con ese objetivo impulsó, junto a Marcos Mariño, una serie de encuentros deportivos barriales que buscan ofrecer a los jóvenes un espacio de pertenencia, recreación y valores. Los torneos desarrollados en El Trébol y Barrio Viejo, además del encuentro especial por el Día del Padre, reunieron a decenas de familias y hoy ya cuentan con la participación de 18 equipos de la línea Wichí. El próximo desafío será un gran encuentro durante julio, en el marco del aniversario de Ingeniero Juárez.

Para Cristian, el mayor logro no son los resultados deportivos, sino ver a los chicos ocupando su tiempo en actividades sanas, sintiéndose parte de un proyecto colectivo y recuperando la esperanza.

En ese camino destacó el acompañamiento del intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, quien respaldó la iniciativa desde el primer momento colaborando con el desayuno, almuerzo, refrigerios y la atención para los planteles y sus acompañantes.

"Nosotros le llevamos la idea y desde el primer momento nos ayudó sin dudarlo."

Cristian reconoce que la realidad social cambió y que hoy la tarea de acompañar a los más jóvenes es mucho más compleja.

"Muchos niños y jóvenes tienen debilitada la contención y eso los vuelve más vulnerables. Los problemas aparecen en los colegios, en la calle y en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Los tiempos cambiaron y es muy difícil adaptarse y contener. Ahí es donde entramos nosotros, tratando de estar presentes y acompañarlos. Pero esta tarea no la puede hacer una sola persona ni una sola institución; tenemos que ayudar entre todos", expresó.

"Estamos felices de dar esta lucha porque es fácil echarles la culpa a las autoridades, pero muchas veces el problema empieza en nuestras propias casas. Hay chicos que necesitan contención y ahí es donde entra el deporte. Les hablamos, los acompañamos, armamos una red de apoyo y poco a poco van encontrando otro camino."

Historias como la de Cristian demuestran que las transformaciones más profundas nacen cuando una comunidad decide cuidar a los suyos. Cuando vecinos, familias e instituciones trabajan unidos y encuentran un Estado dispuesto a escuchar y acompañar, las buenas ideas dejan de ser proyectos para convertirse en oportunidades reales que cambian la vida de los jóvenes y fortalecen el futuro de toda la comunidad.



