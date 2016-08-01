La Policía investiga la sustracción de dinero en un comercio en el barrio Eva Perón

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina investigan el robo de dinero del interior de un comercio del barrio Eva Perón, de esta ciudad.

El ilícito ocurrió entre la noche del sábado y la mañana de este lunes, cuando los autores rompieron de manera parcial la vidriera del negocio y cometieron el ilícito.

Tras la denuncia, personal policial preservó la escena y realizó las actuaciones.

En el lugar trabajaron integrantes de la Brigada de la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco, Policía Científica y Delegación Informaciones Policiales, quienes llevan adelante las tareas investigativas para identificar a los responsables.

La causa judicial fue iniciada por el delito de “Robo”, con intervención de la Justicia provincial.

La investigación continúa para lograr el esclarecimiento del hecho.