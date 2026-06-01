El esclarecimiento de varios ilícitos concluyó con detenidos y objetos recuperados

• Las intervenciones se desarrollaron en el marco de tareas investigativas y preventivas

Efectivos de la Comisaría San Francisco del Laishí detuvieron a tres hombres y secuestraron elementos de valor sustraídos en diferentes hechos delictivos en la mencionada localidad.

En el primero de los casos, personal de esa dependencia aprehendió a un individuo y secuestró un hierro por amenazar de muerte a su vecino en el barrio Agua Potable, en estado de ebriedad.

Luego los uniformados aprehendieron a dos hombres acusados de cometer un robo en el barrio La Nueva Laishí, en el marco de un trabajo de investigación que se inició con la denuncia del propietario de una vivienda, quien constató daños en la puerta principal y la sustracción de un televisor, herramientas, elementos de parrilla, materiales de construcción y dinero.

El trabajo investigativo incluyó el relevamiento de los testimonios de vecinos con el recupero de la mayoría de los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos al damnificado.

Por otra parte, uniformados recuperaron en corto tiempo una bicicleta TOP MEGA rodado 29, sustraída del barrio Villa Jardín e identificaron a los presuntos autores.

Todos los detenidos fueron notificados de su situación legal y permanecen alojados en la dependencia policial, mientras continúan las actuaciones judiciales.

SUBTENIENTE PERÍN

Sustrajo herramientas de un taller mecánico y terminó preso

• El sospechoso fue interceptado cuando intentaba vender los objetos en la vía pública

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín recuperaron herramientas sustraídas de un taller mecánico del barrio El Paraíso y detuvieron al presunto autor, tras un rápido procedimiento.

Tras la denuncia del caso, el personal policial inició tareas investigativas, recabó testimonios e y detuvo al sospechoso cuando pretendía vender los objetos que llevaba en un bolso.

A todo esto, se notificó al imputado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras que los elementos recuperados fueron restituidos a su propietario.