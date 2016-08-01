La Policía fortaleció los controles contra picadas, ruidos molestos y maniobras peligrosas

• Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas preventivas

Efectivos de la Comisaría Laguna Blanca y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Cuatro desplegaron operativos preventivos que terminaron con el secuestro de motocicletas en diferentes sectores de la localidad.

Estas acciones permiten desalentar maniobras peligrosas, ruidos molestos y conductas que alteran la tranquilidad de los vecinos.

Uno de los procedimientos se registró este lunes, alrededor de las 18:25 horas, en la intersección de avenida Dr. Ortiz y calle Fontana del barrio Centro, donde personal de la brigada retuvo a dos adolescentes de 17 años que circulaban en una motocicleta Motomel DXL de 110 cilindradas, sin dominio colocado y con caño de escape tipo roncador.

Los jóvenes fueron identificados en presencia de testigos y entregados bajo guarda tutelar a sus familiares; mientras que el rodado quedó secuestrado en el marco de las actuaciones contravencionales.

Minutos después, cerca de las 19:00 horas, los investigadores detectaron otra motocicleta que circulaba por avenida Dr. Ortiz y calle Moreno con un caño de escape deportivo que generaba ruidos molestos.

El conductor, de 20 años, fue demorado y se procedió al secuestro preventivo de una Yamaha YBR de 125 centímetros cúbicos, sin dominio colocado y con caño de escape antirreglamentario.

En otro operativo, personal de la Brigada de Investigaciones demoró a un motociclista sobre la avenida Romualdo Pelozo, luego de observar que circulaba sin casco protector, además de realizar maniobras peligrosas conocidas como “picadas” y generar ruidos molestos con un caño de escape sin silenciador.

Durante el control, los policías constataron que el conductor no contaba con licencia de conducir, ni documentación del rodado.

Además, presentaba aliento etílico positivo, por lo que se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta Honda Fan y se iniciaron las actuaciones, según los términos del Código de Faltas de la provincia de Formosa.

En todos los casos, el personal de la Policía Científica realizó las diligencias, con conocimiento del Juzgado de Menores de Clorinda y del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Laguna Blanca. (Con foto)







