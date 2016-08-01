Abigeato esclarecido: secuestraron más de 80 kilos de carne y detuvieron a tres personas

• ⁠También incautaron motocicletas y hallaron el lugar donde faenaron el vacuno

El personal del Destacamento Colonia Sarmiento, dependiente de la Unidad Regional Siete, esclareció un hecho de “Abigeato calificado”, mediante el secuestro de 84 kilos de carne vacuna y detuvieron a tres de los presuntos involucrados.

El procedimiento se concretó días atrás en un control vehicular preventivo sobre la Ruta Nacional N° 86 y Camino Vecinal N° 5.067, en el marco de operativos de seguridad rural y prevención de delitos contra la propiedad ganadera.

Durante la tarea de control, los uniformados detectaron a un hombre y una mujer que circulaban en motocicletas, quienes transportaban bultos de gran tamaño.

Al advertir la presencia policial, ambos intentaron evadirla hacia un camino vecinal y luego a una zona boscosa, pero fueron rápidamente interceptados gracias al accionar coordinado de los integrantes de la fuerza.

Al inspeccionar los bultos y mochilas que habían arrojado entre los pastizales, además de bolsas transportadas en el baúl de una de las motocicletas, los policías constataron que contenían cortes de carne vacuna recientemente faenada.

A partir de las primeras averiguaciones y por disposición judicial, se profundizó la investigación, estableciéndose que el animal pertenecía a un productor ganadero de la zona y fue faenado de manera clandestina en un establecimiento rural de Colonia Fortín Leyes.

Con la colaboración del personal especializado de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), se realizó un rastrillaje en el sector y se encontró el lugar exacto de la faena clandestina, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

Además, los investigadores concretaron la detención de un tercer implicado, señalado como el presunto faenador, quien habría adulterado el cuero y las orejas del vacuno para dificultar su identificación.

Los detenidos, junto con los secuestros, fueron puestos a disposición de la Justicia provincial, iniciándose una causa por “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.