Invitan a emprendedores formoseños a sumarse al concurso “Emprendimiento Argentino 2026”

Se trata de un certamen federal con instancias provincial y nacional, destinado a proyectos tradicionales innovadores y de base tecnológica. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio y se busca potenciar la visibilidad, vinculación y escala de las producciones locales.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección de Comercio y Desarrollo, convocó formalmente a los emprendedores locales a participar del concurso “Emprendimiento Argentino 2026”. Se trata de un certamen de carácter federal, articulado por la Subsecretaría de Emprendedores de la Nación, que ofrece una vidriera estratégica para visibilizar, conectar y escalar los proyectos productivos de todo el país.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el director de Comercio y Desarrollo de la provincia, Marcelo Quiñones, brindó detalles sobre la apertura de la inscripción y los alcances de la iniciativa.

“Estamos actualmente con la inscripción abierta a este certamen que consta de una instancia provincial y, posteriormente, una etapa nacional. Buscamos elegir a los representantes de nuestra provincia que irán a competir a nivel país”, precisó el funcionario.

Explicó que la convocatoria está segmentada en cuatro categorías específicas para abarcar el diverso mapa emprendedor y detalló que, por un lado, “se encuentran los proyectos enfocados en sectores tradicionales pero que aporten valor e innovación”; y por el otro, “aquellos de carácter netamente tecnológico o con innovación científica”. A su vez, cada una de estas ramas se subdivide según el estadio del negocio: la opción de “Despegue” y la de “Crecimiento y Expansión”.

Respecto a los requisitos obligatorios, Quiñones puntualizó que para el caso de “Despegue”, tanto las personas humanas como jurídicas “no deben exceder los siete años de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)” y marcó que “eso es lo que marca formalmente su calidad de emprendimiento”.

De esta manera, señaló que “al momento de la evaluación, el comité ponderará especialmente aquellos modelos de negocios que demuestren ser innovadores, escalables y que marquen una clara diferenciación dentro del ecosistema productivo”.

Asimismo, aclaró que los proyectos postulantes “deben ser genuinamente oriundos de Formosa, cuya actividad principal se radique en suelo provincial, excluyendo a sucursales de firmas de otras jurisdicciones”.

En este sentido, subrayó que “el objetivo principal del certamen es darle visibilidad a los emprendimientos, y esa visibilidad se traduce en conexiones”; por eso, indicó que “los finalistas accederán de forma directa a programas de mentorías especializadas, becas y vinculación técnica con actores clave y empresas líderes de los ámbitos regional y nacional”.

Finalmente, el titular de la cartera de Comercio y Desarrollo instó a los emprendedores a inscribirse y resaltó que los interesados tienen tiempo de concretar su postulación hasta el próximo 31 de julio, mediante el siguiente link: argentina.gob.ar/concurso-emprendimiento/formulario

Concluido el plazo de inscripción, el certamen provincial iniciará su etapa de evaluación y concurso a partir del 31 de agosto, definiendo los nombres que llevarán la bandera del desarrollo formoseño a la gran final nacional.



